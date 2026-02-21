La Liga Árabe denuncia que el embajador de EEUU en Israel defiende una expansión regional israelí

La Liga Árabe ha condenado este sábado sin paliativos unas declaraciones del embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, que ha defendido una política de expansión regional israelí en determinadas circunstancias como en caso de guerra contra sus vecinos.

Huckabee realizó estos comentarios durante una larga entrevista con el comentarista político conservador Tucker Carlson publicada por este último el pasado viernes.

En un momento dado, Carlson pregunta a Huckabee si Israel tenía el derecho a apropiarse hoy de la "tierra prometida" desde el Nilo hasta el Éufrates, incluyendo por ejemplo Líbano, Siria o Jordania, por no mencionar la consolidación israelí en los territorios palestinos ocupados.

"En ese caso deberían quedarse con todo", respondió el embajador antes de matizar sus palabras. "Lo que Israel está haciendo ahora mismo es proteger a esta gente, pero si son atacados, ganan la guerra en cuestión y se quedan en esa tierra, entonces ya es otra historia", añadió.

Al secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abdul Gheit, esta aclaración le parece insuficiente dadas las "declaraciones altamente extremistas" el embajador. "Son inconsistentes con los principios fundamentales y las normas establecidas de la diplomacia, además de contrarias a la lógica y la razón", ha hecho saber el secretario general en un comunicado.

"Declaraciones de esta naturaleza, extremistas y carentes de fundamento sólido, solo sirven para inflamar los ánimos y agitar las emociones religiosas y nacionales en un momento en que los Estados se reúnen en el marco de la Junta de Paz para explorar maneras de implementar el acuerdo de paz de Gaza y aprovechar la oportunidad para iniciar un proceso político serio hacia la paz", ha añadido.

Para Jordania, las palabras de Huckabee "representan una violación de las normas diplomáticas, una violación de la soberanía de los países de la región, una clara violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, y contradicen la posición declarada del presidente estadounidense Donald Trump al rechazar la anexión de la Cisjordania ocupada".

El portavoz oficial del Ministerio jordano, Fuad Majali, ha descrito los comentarios de Huckabee como "absurdos y provocadores" antes de subrayar que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho Internacional.

Por último, Jordania subraya "la importancia de combinar todos los esfuerzos para estabilizar Gaza e implementar el plan del presidente de Estados Unidos y la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, en lugar de emitir declaraciones absurdas e irresponsables que no tienen ningún valor o impacto legal".

CONDENA PALESTINA

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino se ha expresado prácticamente en los mismos términos sobre unas declaraciones que "contradicen hechos religiosos e históricos, el Derecho Internacional y lo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Cisjordania".

Son "declaraciones provocadoras e inaceptables que representan un llamado explícito a atacar la soberanía de los Estados y al apoyo a la ocupación para continuar su guerra de exterminio y desplazamiento e implementar planes de anexión y expansión racista contra el pueblo palestino".

El Ministerio de Asuntos Exteriores pide a EEUU que "adopte una postura clara y explícita sobre las declaraciones de su embajador en Israel, que contradicen completamente la posición del presidente estadounidense, y que enfatice las posiciones anunciadas por el presidente Trump con respecto al establecimiento de la paz en Oriente Próximo".