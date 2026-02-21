Agencias

La Casa Real destaca el "excelente trabajo en equipo" de Oriol Cardona y Ana Alonso

La familia real felicita públicamente a los atletas tras conquistar la presea en Milán-Cortina 2026, resaltando su colaboración y celebrando el histórico triunfo que aumenta el medallero nacional en estos Juegos Olímpicos de Invierno

La obtención de una medalla de oro por parte del español Oriol Cardona en la prueba masculina de sprint individual en esquí de montaña, hecho que recordó la hazaña lograda por Paquito Fernández Ochoa en 1972, marcó un momento especial para la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. Según consignó la Casa de S.M. El Rey a través de la red social X, la familia real felicitó públicamente a los esquiadores españoles Oriol Cardona y Ana Alonso por el nuevo éxito alcanzado en la final de la prueba de relevo mixto, donde ambos conquistaron la medalla de bronce. Esta distinción elevó el medallero nacional a tres preseas en la presente edición olímpica y subrayó la colaboración y el rendimiento del equipo español en disciplinas invernales.

De acuerdo con la información publicada por la Casa Real, los deportistas recibieron reconocimiento por su actuación en la modalidad de relevos mixtos de esquí de montaña, más conocida por su denominación internacional, skimo. El mensaje oficial resaltó la capacidad de ambos para trabajar coordinadamente y llevar a España hasta el podio: “¡Bronce en relevos mixtos de skimo para Oriol Cardona y Ana Alonso en Milán-Cortina 2026! Después del oro y el bronce en sprint individual, también sois excelentes en el trabajo en equipo. ¡Enhorabuena, campeones!” El medio subrayó que estas palabras reflejaron tanto el reconocimiento institucional como la repercusión deportiva del logro.

Cardona y Alonso venían de obtener premios individuales que mostraron su progreso en las categorías de sprint de esquí de montaña. Alonso, representante andaluza, consiguió anteriormente una medalla de bronce en la prueba femenina de sprint, resultado conseguido el pasado jueves y que amplió su historial en campeonatos internacionales. Pocos minutos después, el catalán Oriol Cardona obtuvo el oro en la final masculina, lo que significó una victoria histórica que evocó el recuerdo de la única medalla de oro española en unos Juegos de Invierno, la que alcanzó Fernández Ochoa hace más de cinco décadas.

Tal como informó la Casa Real, el equipo de España logró con esta medalla de bronce su tercera presea en la actual cita olímpica y la segunda tanto para Ana Alonso como para Oriol Cardona. Los éxitos individuales y colectivos de ambos atletas contribuyeron a incrementar la presencia del país en el medallero y a consolidar la posición del esquí de montaña español dentro del panorama olímpico. Según reportó la Casa de S.M. El Rey, la felicitación incluyó un reconocimiento especial al esfuerzo compartido y a la capacidad de cooperación exhibida por Cardona y Alonso en una competencia con fuerte exigencia táctica y física.

La Casa Real recordó la relevancia de los resultados obtenidos tanto en las pruebas individuales como en la modalidad de relevos, y contextualizó la conquista del oro y el bronce individual de Cardona y Alonso, respectivamente, como parte de la progresión del esquí de montaña en el país. Informó el medio oficial que el podio obtenido en la final de relevo mixto confirmó la evolución técnica y estratégica de los atletas españoles, quienes enfrentaron rivales de alto nivel internacional y respondieron a las expectativas depositadas en el equipo olímpico nacional.

El reconocimiento público a través de la red social X sumó visibilidad al desempeño de Cardona y Alonso y aportó un respaldo institucional al significado del triunfo en equipo, que representa un paso adelante en la historia de las disciplinas invernales para España. Las menciones realizadas por la Casa de S.M. El Rey reiteraron la importancia del trabajo colectivo para alcanzar nuevos logros deportivos e incrementar el número de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

