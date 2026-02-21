El Gobierno de Hong Kong se ofrece a comprar los pisos destruidos en el devastador incendio de Wang Fuk Court

El futuro del complejo residencial Wang Fuk Court apunta a la demolición y transformación del área en un parque y otros servicios comunitarios. Así lo anunció el ministro adjunto de Finanzas de Hong Kong, Michael Wong, en una conferencia de prensa reseñada por la radiotelevisión de Hong Kong (RTHK). Wong puntualizó que, tras la compra de los títulos de propiedad a los residentes perjudicados por el grave incendio de noviembre, las autoridades asumirán la titularidad de los inmuebles y resolverán todos los litigios y problemas asociados, enfrentando los riesgos legales y las incertidumbres que traen consigo los procedimientos de este tipo.

Según informó la radiotelevisión de Hong Kong (RTHK), el Gobierno de Hong Kong ha establecido un fondo de compensación dotado con 850 millones de euros para indemnizar a quienes perdieron su vivienda en el siniestro del complejo Wang Fuk Court. Este incendio, catalogado entre las tragedias más graves que ha afrontado la ciudad en tiempos recientes, dejó un saldo de 168 personas fallecidas y destruyó completamente las viviendas de los residentes del conjunto habitacional.

Tal como publicó RTHK, la compensación individual para quienes hayan perdido sus hogares se estima cerca del medio millón de euros, suma que integra tanto el valor del piso como la correspondiente indemnización. El programa contempla la adquisición directa de los títulos de propiedad a los afectados y se nutre de aportaciones procedentes tanto de las donaciones recibidas por la tragedia como de fondos públicos.

El ministro adjunto de Finanzas, Michael Wong, detalló que, dadas las dimensiones del desastre, no existe en el mercado un mecanismo efectivo capaz de asistir a las familias damnificadas, por lo que la participación directa del Gobierno representa la opción viable para atender la emergencia. Aquellos que accedan a vender sus pisos deberán formalizar su decisión antes de que finalice agosto, salvo quienes afronten circunstancias excepcionales, entre las que se incluyen disputas por herencia.

Una vez concretada la adquisición, la administración local asumirá la responsabilidad sobre los inmuebles, abordando posibles riesgos legales o seguros pendientes, así como cualquier eventualidad que surja durante el periodo de transición. Según reportó RTHK, el largo plazo contempla la demolición del complejo como medida de seguridad y la posterior utilización del terreno para espacios de uso público, ampliando la oferta de servicios comunitarios en la zona.

Diversos vecinos y familiares de las víctimas han solicitado soluciones inmediatas ante el deterioro de la infraestructura tras el incendio. El desastre de noviembre obligó a evacuar a decenas de residentes y demandó una respuesta coordinada de las distintas agencias gubernamentales. Según explicó el ministro, la propuesta de compra y compensación integral busca ofrecer certidumbre a los afectados en medio de la crisis habitacional resultante.

De acuerdo con la información divulgada por la radiotelevisión local, el fondo mixto destinado a los damnificados incluye recursos estatales y privados y tiene carácter extraordinario, dada la ausencia de seguros privados que cubrieran la magnitud de las pérdidas registradas en Wang Fuk Court. Esta serie de medidas surge tras una evaluación exhaustiva sobre la viabilidad de mantener el complejo en pie, descartada por motivos de seguridad estructural y bienestar de posibles futuros ocupantes.

El Gobierno ha reiterado que el proceso busca evitar la prolongación de la incertidumbre, y que la fecha límite responde a la necesidad de avanzar en la resolución del caso antes de que persistan más complicaciones legales o de gestión. Michael Wong reiteró durante la conferencia que las decisiones adoptadas pretenden ser definitivas y no contemplan prórrogas generales salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

El incendio ocurrido en Wang Fuk Court marca un punto de inflexión en la gestión de desastres en Hong Kong, impulsando reformas en los protocolos de apoyo a las víctimas y subrayando la carencia de instrumentos accesibles para la protección patrimonial en tragedias de esta magnitud. Según reconoció el titular adjunto de Finanzas, la experiencia obtenida impulsará cambios en futuras políticas para responder con mayor diligencia y eficacia en situaciones extremas.

El programa de compensación y reasignación de suelo busca atender tanto la necesidad inmediata de ayuda financiera y habitacional como proyectar mejoras en la oferta de instalaciones recreativas en un barrio que, hasta ahora, sufría de sobrepoblación y déficit de servicios. Según detalló la radiotelevisión de Hong Kong, las fases de aceptación de propuestas, pago de indemnizaciones y demolición del complejo seguirán un cronograma definido y supervisado directamente por el Ejecutivo local.

La reconstrucción del área afectada incluye la planificación del parque y espacios para el uso público, racionalizando el suelo urbano liberado tras el derribo. El alcance del proyecto, tal como refirió RTHK, será anunciado tras la conclusión del proceso compensatorio, una vez se resuelvan las cuestiones patrimoniales y jurídicas derivadas de las transacciones con los antiguos propietarios.