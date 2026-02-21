EEUU rechaza un modelo de preferencia europeo en la adquisición de material de defensa por parte de la UE

El Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que restringir la participación de la industria estadounidense en los contratos de defensa de la Unión Europea “impediría que los países europeos adquieran las capacidades que necesitan para su propia defensa” y afectaría a los vínculos entre Washington y sus socios de la OTAN. Esta advertencia aparece en medio del debate europeo sobre un posible sistema de preferencia para fabricantes del continente en la adquisición de material militar. La medida, de avanzar, limitaría el acceso de empresas estadounidenses a proyectos y contratos relacionados con la seguridad europea, según reportó la agencia Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el Gobierno de Estados Unidos ha manifestado abiertamente su desacuerdo respecto a la posibilidad de que la Unión Europea integre un mecanismo de preferencia europea en la Directiva de Adquisición de Defensa. Según la posición oficial del Ejecutivo estadounidense, un movimiento de este tipo representaría no solo una forma de proteccionismo, sino también una violación directa de los acuerdos de defensa compartida entre Washington y Bruselas. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, afirmó: “Estados Unidos se opone a cualquier esfuerzo de incorporar una preferencia europea en la Directiva de Adquisición de Defensa”, en declaraciones difundidas a través de las redes sociales y recogidas por Europa Press.

Puzder además acompañó sus declaraciones formales con una respuesta adicional proveniente del Departamento de Defensa de su país, que fue publicada en la página web de la Comisión Europea. En ese documento, el Gobierno estadounidense detalló su “firme oposición a cualquier cambio en la Directiva que limite la capacidad de la industria estadounidense para apoyar o participar de otro modo en las adquisiciones nacionales de defensa de los Estados miembros de la UE”. Según consignó Europa Press, Washington argumenta que la introducción de una preferencia europea “socavaría el rearme europeo y debilitaría la preparación de la OTAN”.

El debate en torno a la independencia europea en materia de seguridad se ha intensificado en el contexto de la guerra en Ucrania y los recientes cambios políticos dentro de la OTAN. Líderes europeos han expresado, según reportó Europa Press, la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea respecto a la adquisición de material y capacidades militares. Este contexto ha aumentado las tensiones diplomáticas y comerciales entre Bruselas y Washington en relación al futuro de la cooperación de defensa.

El presidente de Estados Unidos, desde su primer mandato, ha reiterado la petición de que los aliados de la OTAN incrementen su contribución presupuestaria a la defensa. Según información publicada por Europa Press, Estados Unidos ha sostenido que su país asume una carga desproporcionada dentro de la Alianza Atlántica en comparación con sus socios europeos. Washington mantiene que la cooperación en materia de defensa requiere reciprocidad y respeto a los acuerdos alcanzados previamente.

De acuerdo al comunicado del Departamento de Defensa estadounidense citado por Europa Press, la industria de defensa de Estados Unidos se encuentra profundamente integrada en la economía y la cadena de suministro del continente europeo. Empresas de ese país proporcionan empleo a miles de ciudadanos europeos y forman parte esencial de proyectos tecnológicos y de abastecimiento militares de interés estratégico para la Unión Europea. Desde la perspectiva de Washington, limitar esa integración a través de una norma protegista “debilitaría los lazos entre Estados Unidos y los aliados de la OTAN”, así como contradeciría tanto los compromisos adquiridos en declaraciones conjuntas firmadas entre la UE y Estados Unidos en 2025 sobre comercio, como los acuerdos recíprocos sobre adquisiciones de defensa celebrados bilateralmente con 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea.

El Gobierno estadounidense alertó, indicó Europa Press, que una “exclusión” de la industria de defensa estadounidense por parte de la Unión Europea acarrearía no solo un impacto económico sino también estratégico. Según los argumentos de Washington incluídos en el documento difundido por la Comisión Europea, los Estados miembros podrían ver limitadas sus opciones para adquirir tecnología punta, capacidades críticas y sistemas de defensa necesarios para enfrentar los desafíos contemporáneos en materia de seguridad.

Por su parte, autoridades y expertos del bloque europeo, mencionados por Europa Press, consideran que el impulso de la autonomía en defensa responde a la necesidad de garantizar la capacidad de reacción y autosuficiencia de la Unión ante nuevas amenazas y cambios en el panorama político internacional. Este objetivo ha cobrado especial fuerza ante la prolongación de la guerra en Ucrania y las posturas variables de la Administración estadounidense sobre el compromiso con la seguridad proporcional de Europa.

La discusión entre representantes europeos y estadounidenses acerca de la Directiva de Adquisición de Defensa se suma a las tensiones comerciales y de seguridad existentes entre ambas partes. Europa Press detalló que la preferencia europea en contratos militares plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el fomento de la industria de defensa del continente y la necesidad de mantener la cooperación y solidaridad transatlántica que ha caracterizado a la Alianza Atlántica desde su fundación. Las próximas rondas de consultas y negociaciones determinarán el rumbo final de esta directiva y su impacto sobre la industria militar y los acuerdos entre Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN.