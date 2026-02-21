Agencias

Detenido un obispo de la Iglesia Anglicana acusado de agresiones sexuales reiteradas

El obispo de la Iglesia Anglicana y miembro de la Cámara de los Lores Stephen Conway ha sido detenido y suspendido de sus labores tras una acusación de agresiones sexuales continuadas.

Conway, obispo de Lincoln, en el centro-este de Inglaterra, habría sido denuncaido ante el Equipo Nacional de Custodia de la Iglesia Anglicana. La Policía de Lincolnshire ha confiramdo la detención de un hombre de 68 años por "una investigación abierta tras las acusaciones de agresiones sexuales contra un hombre entre 2018 y 2025". El sospechoso ha sido puesto en libertad bajo fianza, informa la cadena Sky News.

La Diócesis de Lincoln ha confirmado la "suspensión del ministerio" de Conway como consecuencia de una denuncia presentada ante el Equipo Nacional de Custodia. "Hay apoyos en funcionamiento para las personas afectadas. No habrá más comentarios mientras dure el proceso", ha explicado la Diócesis en un escueto comunicado. El obispo de Grantham, Nicholas Chamberlain, asumirá las funciones de Conway.

Conway es obispo de Lincoln desde 2023 y anteriormente ha ejercido como obispo de Ramsbury y de Ely. Es miembro de la Cámara de los Lores británica desde 2014.

