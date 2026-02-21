Agencias

(Crónica) El Manchester City declara la guerra por la Premier al Arsenal

El Manchester City venció (2-1) al Newcastle este sábado en la jornada 27 de la Premier para ponerse a tiro del liderato del Arsenal, mientras que el Chelsea se dejó un empate (1-1) ante el Burnley que le puede costar la cuarta posición.

El equipo de Pep Guardiola dominó la primera mitad y tuvo que sufrir en la segunda, pero sumó 56 puntos por lo 58 de un Arsenal que se ha dejado dos empates en sus últimos dos partidos. Así, el equipo de Mánchester confirma que hay liga inglesa.

Un doblete de Nico O'Reilly mandó en esa gran primera parte de los locales en el Etihad Stadium, pero la renta no creció en el segundo acto y el Newcastle apretó hasta el último suspiro, achicando los de Guardiola para declarar la guerra por la Premier.

Por su parte, el Chelsea se dejó dos puntos contra un Burnley en puestos de descenso por el 1-1 de Zian Flemming en el minuto 93. Los de Liam Rosenior, que encajaron su segundo empate seguido, abrieron la puerta a perder el 'Top 4' a pesar de que se adelantaron en Satmford Bridge a los cuatro minutos con el 1-0 de Joao Pedro. La expulsión de Wesley Fofana en el 72' dio alas a los visitantes.

Con algo más de colchón por esa zona Champions, el Aston Villa, tercero, salvó un punto contra el Leeds gracias al 1-1 de Tammy Abraham en el minuto 88. El equipo de Unai Emery fue a remolque en Villa Park desde el 0-1 de Anton Stach a la media hora, un tremendo gol de falta directa, pero mereció sumar al menos con el empate.

