Crónica del Atlético de Madrid - RCD Espanyol: 4-2

Alexander Sorloth alcanzó su sexta diana del año al definir un centro de Ruggeri para cerrar la cuenta goleadora del Atlético de Madrid frente al RCD Espanyol. Según informó Europa Press, este tanto respaldó la figura del delantero noruego como líder anotador de los colchoneros en la recta final de un encuentro importante para el equipo capitalino dentro de LaLiga EA Sports 2025-2026, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 56.412 espectadores. El resultado final, 4-2, refleja la capacidad de reacción del Atlético tras sufrir el primer gol del partido y suma confianza antes del citado cruce europeo frente al Club Brujas.

De acuerdo con Europa Press, la cita correspondiente a la jornada 25 de LaLiga obligaba al Atlético de Madrid a buscar la victoria después de tres partidos previos sin sumar de a tres puntos, lo que lo alejaba del podio liguero y reducía sus opciones de disputar el campeonato. En la planificación de Diego Pablo Simeone, la gestión de recursos quedó en evidencia: el técnico reservó tanto al máximo goleador rojiblanco de la temporada, Julián Álvarez, como al capitán Koke, pensando anticipadamente en el próximo duelo ante Club Brujas por la Liga de Campeones, decisivo para avanzar a octavos tras el empate a tres de la ida.

El Espanyol de Barcelona se adelantó en el marcador gracias a una pérdida en la salida de balón de Antoine Griezmann, aprovechada por Tyrhys Dolan y Pol Lozano, quien habilitó a Jofre Carreras. Conforme indica Europa Press, Carreras superó a Jan Oblak en el minuto 6, sorprendiendo a una zaga local desorganizada. Simeone exigió inmediatamente ajustes defensivos ante esta fragilidad evidenciada en los primeros compases del duelo.

Pese a este inicio adverso, los locales retomaron el control del balón y la iniciativa ofensiva. El dominio de la posesión permitió progresivos acercamientos al área rival, destacando la actuación de Álex Baena, novedad en el centro del campo rojiblanco, quien facilitó transiciones y circulación de balón. El Espanyol, superado, apenas pudo retener el esférico y cometió errores en zonas comprometidas. Uno de ellos propició la recuperación de Marcos Llorente en el costado diestro, quien asistió a Sorloth para que igualara el partido en el minuto 21.

Según publicó Europa Press, la primera mitad concluyó sin más variaciones en el marcador, a pesar de las ocasiones de Griezmann y la presencia recurrente del Atlético en zonas de peligro. El equipo local buscó la remontada antes del descanso, pero las imprecisiones en la última jugada lo impidieron.

El retorno tras el entretiempo mantuvo el escenario bajo dominio colchonero, ahora con mayor intensidad. A los tres minutos de la reanudación, una jugada elaborada sobre la banda derecha desembocó en una asistencia de Baena a Giuliano Simeone, quien marcó el segundo para los rojiblancos. El medio Europa Press señaló el festejo efusivo de Diego Pablo Simeone ante el gol de su hijo, que otorgaba ventaja a los locales.

El paso firme del Atlético se consolidó en el minuto 58 cuando, tras un córner ejecutado por Griezmann y peinado por Matteo Ruggeri, Ademola Lookman anotó el tercer tanto. Según consignó Europa Press, este fue el primer gol del internacional nigeriano con la camiseta rojiblanca en el campeonato español, ampliando la ventaja en un tramo del encuentro ya dominado por el equipo madrileño.

Sorloth volvió a aparecer en la recta final para firmar el cuarto tanto del Atlético tras una asistencia de Ruggeri desde la banda izquierda. El Espanyol, lejos de rendirse, logró descontar en el minuto 80 a través de Edu Expósito, cuyo remate desde el exterior del área superó a Oblak, maquillando el resultado pero sin poder revertir la dinámica negativa del conjunto catalán en 2026, según detalló Europa Press.

Las alineaciones titulares ofrecieron variantes tácticas en ambos equipos, especialmente en el Atlético con la inclusión de Baena y los relevos posteriores de Koke y Julián Álvarez. Por su parte, el Espanyol introdujo cambios durante la segunda parte, buscando mayor profundidad en ataque sin lograr modificar el desenlace del partido.

El árbitro Muñiz Ruiz, del comité gallego, mostró tarjeta amarilla a Ngonge del Espanyol, mientras la grada local celebraba el retorno a la senda de la victoria tras una racha de tropiezos, incluyendo una derrota previa en el Metropolitano ante el Real Betis y otra en Liga de Campeones frente al Bodo/Glimt.

Con este resultado, el Atlético de Madrid presiona al Villarreal en la disputa por la tercera posición en la tabla liguera y refuerza su estado anímico para afrontar el cruce definitivo frente al Club Brujas. Los esfuerzos de los jugadores y las rotaciones decididas por Simeone evidenciaron la importancia estratégica del inmediato calendario competitivo, según reportó Europa Press. A pesar de las ausencias en el once inicial, el equipo logró sobreponerse al golpe inicial y recuperar sensaciones ante su afición en una noche de alta exigencia.