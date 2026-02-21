Agencias

Alex Márquez domina en el estreno del test de Buriram por delante de Marc

El español de Ducati marcó el registro más veloz en la jornada inaugural del trazado tailandés, superando en ritmo a varios monoplazas destacados y dejando atrás incidentes sufridos por el vigente campeón junto a otros favoritos de MotoGP

El vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez, protagonizó un inicio accidentado en el test inaugural de Buriram al sufrir dos caídas sin consecuencias físicas durante la sesión matinal. A pesar de estos incidentes en la curva 12 y en la curva 5 del trazado tailandés, Márquez logró recuperarse en la sesión vespertina y se posicionó en la segunda plaza de la tabla de tiempos, según informó el medio El Mundo Deportivo. Este sábado, la primera jornada de pruebas de pretemporada del Mundial de Motociclismo tuvo como escenario el circuito de Chang, en Buriram (Tailandia), donde destacaron varios protagonistas de la categoría reina.

De acuerdo con El Mundo Deportivo, el piloto español Alex Márquez, a bordo de una Ducati del equipo Gresini Racing, alcanzó el giro más veloz del día al marcar 1:29.262 en la sesión de la tarde. Este registro le permitió liderar la jornada inaugural del test, superando por algo más de una décima a su hermano Marc, quien mejoró su desempeño sobre el final y firmó un tiempo de 1:29.391.

El desempeño de Alex Márquez llama la atención por darse en el mismo trazado donde la próxima semana comenzará el campeonato mundial y por consolidarlo como referente de ritmo en pretemporada, luego de finalizar como subcampeón mundial en 2025. La progresión del menor de los Márquez en la escudería italiana lo ubicó como líder absoluto al cierre de la jornada, dejando a varios favoritos detrás en la tabla.

El medio El Mundo Deportivo detalló la forma en la que Marc Márquez, piloto de Ducati y oriundo de Cervera, se sobrepuso a las dos salidas de pista que lo relegaron inicialmente al duodécimo puesto durante la mañana. Marc volvió a pista cuando solo restaban quince minutos para la bandera a cuadros, logrando escalar posiciones hasta finalizar segundo.

En tercera posición se ubicó el italiano Franco Morbidelli, también con Ducati, a dos décimas del líder. Marco Bezzecchi (Aprilia) ocupó la cuarta plaza y el francés Johann Zarco (Honda) cerró el grupo de los cinco primeros, ambos igualmente a dos décimas de Alex Márquez, confirmando la competitividad de varias fábricas en la sesión inaugural de Buriram.

El reporte de El Mundo Deportivo incluyó también los nombres de los pilotos que terminaron entre los diez primeros de la jornada, subrayando el sexto puesto de Raúl Fernández (Aprilia), el séptimo de Joan Mir (Honda), y el octavo de Maverick Viñales (KTM). El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), bicampeón del mundo y compañero de equipo de Marc Márquez, se ubicó décimo tras haber liderado la sesión de la mañana con un crono de 1:29.678.

La lista de españoles presentes en la prueba también reflejó el desempeño de Jorge Martín, actual campeón de 2024 (Aprilia), quien finalizó decimotercero en la tabla de tiempos, seguido de cerca por Pedro Acosta (KTM), que ocupó el decimocuarto lugar. Alex Rins (Yamaha) cerró la jornada en la decimonovena posición.

El test en el circuito de Chang, consignó El Mundo Deportivo, permitió observar el estado de forma de los pilotos y las primeras referencias técnicas antes del inicio oficial del campeonato. La sesión vespertina resultó determinante para retocar tiempos y posiciones, reflejando los ajustes realizados por los principales equipos participantes. Los registros obtenidos en la jornada inaugural proporcionaron un primer panorama sobre el potencial de las máquinas y el trabajo de los pilotos en la antesala de la temporada 2025.

