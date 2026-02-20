Vecinos del edificio incendiado en Campanar (Valencia), "una gran familia" dos años después de la tragedia

En la comunidad de propietarios afectados por el incendio en Campanar, el proceso de reconstrucción de los dos edificios dañados progresa con la expectativa de que, a finales de 2026, unas 450 personas puedan regresar a sus hogares. Según informó Mapfre mediante un comunicado recogido por diversos medios, los residentes celebrarán este domingo un acto para recordar a las 10 víctimas mortales del siniestro, coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia que impactó al barrio de Campanar, en Valencia.

El acto conmemorativo tendrá lugar en la zona verde próxima a los edificios siniestrados y servirá tanto para homenajear a quienes perdieron la vida y a sus familiares como para destacar la cooperación que ha caracterizado la respuesta tras el incendio. De acuerdo con la aseguradora Mapfre, los vecinos buscan con este evento poner de relieve la unidad mostrada por la comunidad vecinal e igualmente la coordinación entre administraciones públicas, equipos técnicos, empresas constructoras y la propia aseguradora, a lo largo de todo el proceso de rehabilitación.

Tal como publicó Mapfre, Enrique Salvador, presidente de la Asociación de propietarios afectados del incendio de Campanar (Aproicam), subrayó la transformación vivida por la comunidad tras el desastre. Salvador explicó que una comunidad de vecinos grande suele no ser muy cercana, pero que, a raíz del incendio, se ha convertido en “una gran familia”. Añadió que la unión de los afectados ha sido fundamental para consensuar todas las decisiones relativas a la rehabilitación y para superar las adversidades sin conflictos relevantes. Según sus palabras, ese espíritu colectivo es lo que permite hoy hablar de avances concretos y mirar hacia la vuelta a sus viviendas a finales de año.

En una entrevista difundida por Mapfre, Salvador recordó los momentos posteriores al incendio y la rápida respuesta de la sociedad civil, que proporcionó enseres y apoyo desde la misma tarde del siniestro. También destacó el papel del Ayuntamiento de Valencia en la provisión de alojamiento temporal en hoteles y viviendas sociales, así como la implementación de un sistema de ayudas por parte de la Generalitat Valenciana. Según consignó Mapfre, Salvador definió la experiencia como un ejercicio de buena gestión y solidaridad con los afectados.

El evento conmemorativo de este domingo busca recordar a las personas fallecidas y a sus familias, pero también subrayar que la rehabilitación de los edificios avanza gracias al trabajo conjunto y la colaboración entre todos los actores implicados. Los residentes quieren así agradecer el apoyo recibido y reconocer públicamente cómo ese esfuerzo colectivo ha permitido convertir el regreso a sus hogares en una posibilidad real.

Adriana Banu, propietaria de una vivienda afectada, remarcó que el proceso ha estado lleno de desafíos pero que los resultados actuales ofrecen esperanza. En declaraciones recogidas por Mapfre, manifestó que el homenaje será sencillo y emotivo, y enfatizó la importancia de no olvidar las dificultades pasadas ni el hecho de que algunos antiguos vecinos no podrán regresar a sus casas por las secuelas de la tragedia.

Ricardo Garzó, director regional de Mapfre en Valencia-Castellón, explicó que la aseguradora se comprometió desde el inicio a acompañar a todos los afectados, y destacó la satisfacción de ver el fortalecimiento de la relación entre la administración, la asociación de propietarios, la comunidad y la compañía. Informó Mapfre que esa confianza y colaboración aceleraron los procesos de reconstrucción y permitieron responder rápidamente a las necesidades básicas de quienes perdieron sus viviendas, subrayando que muchas familias se quedaron sin nada en cuestión de minutos y requerían soluciones inmediatas.

El apoyo recibido desde diversos sectores y la colaboración entre todos los implicados han sido elementos decisivos para mantener la cohesión social en la comunidad, matizó el presidente de Aproicam a la aseguradora. El acompañamiento público y privado ha permitido mantener los trabajos de rehabilitación sin retrasos significativos, aportando seguridad y perspectivas concretas a los residentes, que prevén poder regresar a sus viviendas al finalizar el actual ejercicio.

El homenaje de este aniversario integra la memoria de las vidas perdidas, el reconocimiento a la solidaridad ciudadana y un mensaje de agradecimiento hacia todos quienes participaron en la gestión de la emergencia y la reconstrucción. Las voces de los afectados y los responsables implicados confluyen en la valoración del apoyo mutuo y la toma conjunta de decisiones como los motores principales para el avance de la reconstrucción en Campanar dos años después de la tragedia, según publicó Mapfre.