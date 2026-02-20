Unos 80.000 palestinos rezan en Al Aqsa en Ramadán en medio de las restricciones israelíes

Jerusalén, 20 feb (EFE).- Unos 80.000 palestinos participaron en los rezos del medio día a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, que alberga la mezquita de Al Aqsa, en el primer viernes del Ramadán y en medio de las restricciones de acceso impuestas por Israel, informaron a EFE fuentes del Waqf, la entidad jordana que administra el lugar sagrado.

Otros años, con menores restricciones por parte de las autoridades israelíes, los asistentes superaban los 200.000, recordó esta fuente, que lamentó que las cifras de los últimos días recuerdan a días normales, y no al mes sagrado del islam.

Las autoridades israelíes establecen que sólo 10.000 palestinos de Cisjordania (menores de 12 años acompañados por un adulto u hombres y mujeres mayores de 55 y 50, respectivamente) pueden cruzar a Jerusalén para participar en las oraciones.

"Aseguraron que estos números y restricciones por edad se aplican sólo a los residentes de Cisjordania. Sin embargo, en la práctica, las medidas se aplican a todos y depende del oficial responsable de gestionar las entradas y salidas", aseguró otra fuente de la organización.

"Hoy hicieron darse la vuelta a la mayoría de hombres, así como a muchas mujeres jóvenes", en referencia al resto de palestinos en Jerusalén u otros puntos fuera de Cisjordania que acudieron a la Explanada de las Mezquitas.

Además, desde primera hora de la mañana miles de palestinos han acudido a los puntos de control militares de Israel en las fronteras de Jerusalén con Cisjordania.

Según la cadena 12 de la televisión israelí, esta mañana apenas 2.000 de los hasta 10.000 creyentes que tenían que acceder según las directrices israelíes atravesaron la frontera.

Vídeos compartidos por los periodistas presentes en Qalandia, el punto de control en la frontera norte de Jerusalén con Cisjordania, muestran además choques entre los soldados presentes y algunos reporteros y paramédicos en el lugar.

Además de las restricciones para acudir a las oraciones, la policía israelí ha limitado otras tradiciones características del Ramadán en la ciudad santa, como las decoración con luces de la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja o los puestos de venta de comida que por la noche, tras la ruptura del ayuno, congregan a cientos de palestinos.

La Policía de Israel compartió imágenes de los palestinos acudiendo a la Explanada de las Mezquitas en la Ciudad Vieja, asegurando que sus agentes "salvaguardan el paso al Monte del Templo", el nombre con el que los judíos se refieren al lugar.