Spain is Excellence suma 67 certificaciones en España y 19 con máxima distinción en turismo de alta calidad

Spain is Excellence (SIE) alcanza, actualmente, los 67 miembros certificados en España y 19 proyectos pertenecen a la categoría más exigente, el sello SIE Laurel, tras sumar seis entidades nuevas entre incorporaciones y ascensos internos, con el objetivo de posicionar a España como "referente global en turismo de alta calidad".

El modelo SIE analiza más de 150 criterios medibles que abarcan la calidad de servicio y experiencia integral del cliente, la gestión y formación de equipos, la sostenibilidad real y trazable, la conservación y puesta en valor del patrimonio, la autenticidad cultural y coherencia de marca y la gobernanza y modelo estratégico.

Tal y como destaca la entidad, además, la certificación no finaliza con la concesión del sello, sino que existe una revisión obligatoria cada año y la posibilidad de retirada si no se mantienen los estándares.

Para SIE, el refuerzo del modelo se produce en un contexto en el que "el viajero de alto poder adquisitivo genera un impacto económico significativamente superior al turista convencional y demanda experiencias vinculadas a cultura, patrimonio, gastronomía y bienestar".

En cuanto a las recientes incorporaciones del sello Sie Laurel, tres miembros ascienden tras superar una evaluación reforzada --Monasterio de San Pelayo (Castilla y León), Villa Tenor (Canarias) y Castilla Termal Monasterio de Valbuena (Castilla y León)--. Mientras otros tres proyectos se incorporan directamente: Marbella Club (Andalucía), Casa Batlló (Cataluña) y Made for Spain and Portugal (Madrid).

Por comunidades, Madrid lidera por número en la máxima distinción, con siete, seguido de Andalucía, con cuatro, y Cataluña y Castilla León, que cuentan con dos cada uno.

En cuanto a la red total de 67 miembros Sie, ésta integra hoteles cinco estrellas, museos internacionales, instituciones culturales, destinos turísticos, DMCs y proyectos gastronómicos en nueve autonomías. De nuevo, está encabezada por Madrid y Andalucía, con siete y cinco, respectivamente.

