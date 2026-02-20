Palos emite un bando con motivo del centenario de Plus Ultra que destaca "la fuerza de la historia"

El hermanamiento entre Palos de la Frontera y la ciudad argentina de Luján marcará uno de los momentos centrales en la conmemoración del centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra, acto que, según la comunicación oficial del Ayuntamiento, contará con la presencia destacada del rey Felipe VI y del alcalde de Luján, Leonardo Boto. Como relató el medio, el Consistorio palermo formalizará durante la jornada una alianza simbólica entre el municipio español, punto de partida de la histórica travesía aérea, y el lugar donde actualmente se conserva el emblemático avión.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y recogida por el medio, los preparativos para la celebración han adoptado un tono de invitación abierta a toda la ciudadanía mediante un bando firmado por la alcaldesa, Milagros Romero. El documento convoca a los vecinos a sumarse a los actos previstos para el próximo 24 de febrero de 2026. El texto define esta fecha como un día que “quedará grabado para siempre en la memoria colectiva”, rememorando el momento en que, hace un siglo, el Plus Ultra partió del puerto local rumbo a una travesía internacional que llevó el nombre de Palos al ámbito global.

Según consignó el medio, la alcaldesa subraya en el bando que la efeméride supone no solo la rememoración de un logro aeronáutico, sino también la celebración de “la fuerza de la historia y de nuestra identidad”. Además, resalta que la presencia del rey Felipe VI al frente de la jornada representa un homenaje excepcional al papel de Palos en la historia española y su vocación de favorecer el encuentro entre diferentes pueblos y culturas. El acto permitirá poner en valor el legado histórico del municipio y fortalecer su vínculo con eventos trascendentales de la trayectoria nacional e internacional de España.

Tal como informó el medio, el propósito fundamental del Ayuntamiento es impulsar la participación activa de la vecindad, a quienes se recalca la necesidad de convertir la jornada en una experiencia inolvidable de unidad y emoción colectiva. Las autoridades locales han reiterado la importancia de que los habitantes desempeñen un rol protagónico en la celebración para que el sentido del centenario y la visita real adquieran una dimensión plenamente representativa.

Según detalla el bando citado por el medio, la visita de la delegación argentina encabezada por el alcalde Boto tiene, además, la finalidad de sellar formalmente los lazos que ya unen a Palos de la Frontera y Luján a través del recorrido histórico del Plus Ultra. Este hermanamiento simboliza un puente entre el origen de la aventura aérea y el sitio que hoy acoge al avión, según explicaron desde el Consistorio. El mensaje apunta a que dicha relación se convierta en una amistad perdurable que trascienda fronteras y refleje el espíritu de fraternidad asociado a la gesta conmemorada.

El Ayuntamiento invitó a todos los ciudadanos a experimentar la jornada desde una perspectiva participativa, reafirmando los valores de superación y cohesión social que identifica con el “espíritu del Plus Ultra”. Según el bando, la alcaldesa alentó a la ciudadanía a ser protagonistas del evento, destacando que la conmemoración tiene como sentido último celebrar la identidad compartida y el orgullo colectivo derivado de una hazaña que permanece presente en la memoria local después de cien años.