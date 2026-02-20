Nintendo lanza la app infantil ¡Hola, Mario! para interactuar con la cara de Super Mario y limitar el tiempo de juego

A diferencia de otras ofertas digitales orientadas al público infantil, la compañía japonesa ofrece en su nueva aplicación un mecanismo que, tras cierto periodo de uso, provoca que el personaje icónico de Mario se retire de la pantalla y deje de estar disponible para el usuario, fomentando con ello la gestión controlada del tiempo frente a los dispositivos. Así, la función "Mario se va a dormir" constituye una herramienta específica para padres que buscan supervisar y limitar la actividad lúdica de sus hijos en plataformas digitales, introducida junto al reciente lanzamiento de 'My Mario', según informó el medio.

Nintendo presentó este jueves la aplicación ¡Hola, Mario! en un formato gratuito dirigido a los más pequeños, según detalló la propia empresa, permitiendo la interacción con la cara animada del conocido personaje de Super Mario Bros desde diferentes dispositivos. De acuerdo con la información difundida por el medio, la aplicación busca facilitar un primer contacto digital seguro y sencillo para niños de corta edad, a la vez que incluye diversas funciones para el entretenimiento y la creatividad.

Tal como publicó la fuente, ¡Hola, Mario! forma parte de la nueva colección 'My Mario', la cual incluye una variedad de productos destinados a niños y familias, entre los que se encuentran juguetes como bloques de madera, peluches y sonajeros, además de una serie de cortometrajes y la propia aplicación interactiva. Este enfoque diversificado amplía la experiencia de usuario más allá de la pantalla, abarcando elementos tradicionales del juego físico junto con contenidos audiovisuales y digitales.

La aplicación permite que los usuarios exploren varias acciones sobre la imagen del rostro de Mario: pueden estirar, girar o tirar de sus bigotes, así como interactuar con elementos característicos del universo de la franquicia, incluyendo champiñones, estrellas o tuberías. Además, según informó el medio, uno de los minijuegos que integra la experiencia consiste en jugar al tradicional "cucutrás" con Mario, aunque en ocasiones el usuario se encuentra con un fantasma Boo, en referencia a otro de los personajes recurrentes de la saga.

Según reportó la fuente, uno de los componentes clave de ¡Hola, Mario! es la introducción de los controles parentales, que posibilitan establecer un límite de tiempo para cada sesión de uso. Cuando transcurre el tiempo fijado por los tutores, la aplicación hace que Mario "se vaya a dormir", bloqueando temporalmente el acceso y estableciendo un descanso obligatorio, lo que representa un enfoque preventivo ante el uso prolongado de dispositivos electrónicos entre menores.

La herramienta digital está disponible para descarga en teléfonos inteligentes, tabletas y las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El medio detalló que la instalación puede realizarse a través de la Play Store de Google, la App Store de Apple y la eShop de Nintendo, sin requerir ningún tipo de pago o suscripción, y además la utilización de la aplicación no demanda conexión permanente a internet. Nintendo remarcó que esta característica busca garantizar la accesibilidad y continuidad de uso incluso en entornos donde la conectividad no está asegurada.

La estrategia de lanzamiento de ¡Hola, Mario! se articula en torno al fortalecimiento del ecosistema de productos familiares y la creación de entornos digitales adaptados a las necesidades de padres y niños. Según consignó el medio, la política detrás de esta iniciativa toma como punto de partida las preocupaciones crecientes en torno al tiempo de exposición de menores a las pantallas, posicionando el control parental dentro de la propuesta de valor de la aplicación.

En su comunicación, Nintendo subrayó que la iniciativa de 'My Mario' pretende no solo promover la creatividad y el entretenimiento seguro, sino también extender el legado de Super Mario Bros a una nueva generación de usuarios, integrando elementos lúdicos y educativos con el apoyo de herramientas tecnológicas de fácil acceso. El lanzamiento de ¡Hola, Mario! y los productos asociados refuerzan la presencia de la marca líder en el sector del entretenimiento interactivo, combinando innovaciones digitales y juguetes físicos para atender los intereses y necesidades del público infantil actual.

El medio destacó que, a través de esta nueva propuesta, la compañía japonesa profundiza en su trayectoria de desarrollo de productos orientados a la infancia y la familia, sumando alternativas que priorizan la seguridad y el acompañamiento parental en el consumo digital. De acuerdo con la información proporcionada, la recepción inicial ha estado marcada por el interés de padres y tutores en soluciones que permitan equilibrar el deseo de juego de los menores con las limitaciones recomendadas en el contexto de la actual oferta tecnológica.

Con este lanzamiento, Nintendo amplía el portafolio de recursos enfocados en los niños pequeños e introduce nuevas formas de interacción con personajes reconocidos del ámbito del entretenimiento. Según publicó la fuente, la aplicación y la colección 'My Mario' representan un paso más en el esfuerzo por adaptar el universo de Super Mario a los usos y demandas de las audiencias más jóvenes, en un contexto donde la digitalización e interactividad se vuelven cada vez más centrales en la experiencia infantil de juego.