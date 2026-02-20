Meta separará Horizon Worlds de la plataforma Quest VR para enfocarse en su uso en 'smartphones'

Meta ha anunciado un giro estratégico de sus planes en el metaverso con Horizon Worlds, que se separará de su apuesta por la realidad virtual con la plataforma Quest VR para centrarse específicamente en su impulso en dispositivos móviles, de cara a acceder a "un mercado mucho más amplio", en mitad de sus recortes a la división Reality Labs.

El metaverso fue la gran apuesta de Meta cuando renombró la compañía en 2020. Se trata de un entorno inmersivo en 3D compartido por múltiples usuarios, en el que se puede interactuar a través de una interpretación digital de nuestra imagen física, conocida como avatar.

En este sentido, la principal plataforma de realidad virtual (RV) de Meta para el metaverso es Horizon Worlds, un espacio que permite crear, explorar y socializar en entornos 3D. Esta plataforma es accesible principalmente mediante los visores Meta Quest de la compañía, aunque también está disponible para dispositivos móviles y la web desde 2023.

Sin embargo, la tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg, está reorganizando su hoja de ruta con Horizon Worlds que ya no estará vinculada a Quest VR y se enfocará en su uso para 'smartphones', coincidiendo con un momento de recortes en su división encargada del metaverso, Reality Labs, tras recortar entorno al 10 por ciento de su plantilla y cerrar los estudios de videojuegos y aplicaciones de realidad virtual.

Como ha compartido la vicepresidenta de contenido de Reality Labs, Samantha Ryan, en un comunicado en el blog de Meta Horizon, a pesar de que llevan "más de una década en este sector" y asegura que no se irán "a ninguna parte", la compañía ha decidido ahora separar "explícitamente" la plataforma Quest VR de su plataforma Horizon Worlds para "crear más espacio para el crecimiento de ambos productos".

Este movimiento, parecer responder las intenciones previamente compartidas por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, de centrar sus esfuerzos en los dispositivos móviles, gafas inteligentes y la inteligencia artificial (IA), parte de lo que ha motivado los recortes en la inversión en realidad virtual.

De esta forma, Ryan ha especificado que están "redoblando su apuesta" por el ecosistema de desarrolladores de VR, al tiempo que pretenden reorientar el enfoque de Horizon Worlds para que sea "casi exclusivamente móvil". "Al dividirlo en dos plataformas distintas, podemos centrarnos mejor en cada una", ha apostillado la directiva.

Según ha explicado, este nuevo enfoque centrado en los móviles pretende atender a las necesidades de los nuevos públicos que utilizan la plataforma, que "buscan cosas diferentes". "Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que cada uno de estos grupos encuentre las aplicaciones y los juegos que les interesan", ha sentenciado.

Por tanto, la tecnológica continuará impulsando las versiones de su plataforma Horizon Worlds específicamente para 'smartphones', de cara a "acceder a un mercado mucho más amplio" ofreciendo "juegos sociales sincrónicos a gran escala", gracias a sus capacidades para conectarlos con miles de personas a través de sus redes sociales.

CONTINUAR APOYANDO LA REALIDAD VIRTUAL

No obstante, también ha detallado que Meta sigue creyendo en la realidad virtual como "una tecnología crucial en el camino hacia la próxima plataforma informática". Es por ello que durante el pasado año la compañía invirtió casi 150 millones de dólares (127,4 millones de euros al cambio) en programas para desarrolladores de RV, además de lanzar nuevos títulos como Hard Bullet, que lograron generar "millones en ingresos".

"Desde la financiación de títulos individuales y la provisión de nuevas oportunidades y recursos educativos hasta estudios de caso, consultas y más, nos comprometemos a ayudar a la comunidad de desarrolladores externos a crecer, prosperar y comprender mejor a los consumidores de RV con el tiempo", ha apostillado Ryan al respecto.

A ello hay que sumarle que implementarán nuevas herramientas para ayudar a los desarrolladores de juegos para su plataforma Quest a monetizar e interactuar con la audiencia. Así, han anunciado nuevas herramientas de monetización, pases de temporada y paquetes destacados.

Igualmente, también mejorarán la visibilidad añadiendo nuevos puntos de acceso como la pestaña de 'Ofertas' y han introducido comentarios y otras funciones nuevas a las Publicaciones de Desarrollador, como son los perfiles.