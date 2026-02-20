Luis Cobos desvela el lado más desconocido de Agustín Pantoja: "Trabaja por y para Isabel"

Mientras gran parte del círculo íntimo de Isabel Pantoja se ha desintegrado en los últimos años, Agustín Pantoja se ha mantenido como uno de los principales apoyos de la artista, según detalló el compositor Luis Cobos en declaraciones recogidas por Europa Press. Luis Cobos, reconocido por su amistad de décadas con Isabel Pantoja, dedicó palabras a la figura de Agustín, señalando que el hermano de la cantante ha realizado notables sacrificios personales al priorizar el bienestar de su familia y desempeñar un papel fundamental como protector y consejero de la intérprete andaluza.

De acuerdo con Europa Press, la intervención de Luis Cobos se produce en un contexto marcado por la compleja situación personal y profesional de Isabel Pantoja. Según publicó el medio, la cantante enfrenta nuevas amenazas de enfrentar prisión debido a una deuda superior al millón de euros con la Agencia Tributaria, que no ha podido asumir tras perder su finca Cantora como consecuencia del impago de la hipoteca en los últimos cinco años. En respuesta a las recientes informaciones sobre la posible vuelta de Pantoja a la cárcel, Cobos expresó su deseo de que no se materialice una nueva condena y defendió la trayectoria de su amiga: "¿Por qué podría hablar yo mal de ella? El recuerdo que tengo y el trato durante tantos años, 30 años, que tengo de ella, pues es una gran artista, es un Ave Fénix, tiene una carga tremenda en su vida, la ha sabido llevar Y luego los problemas familiares que ya me habéis oído decirlo".

A lo largo de la entrevista, Luis Cobos destacó su percepción sobre la seriedad y profesionalismo de Isabel Pantoja y reiteró que, en su conocimiento, la artista "es cumplidora" y que no conoce que haya dejado de pagar a nadie salvo por circunstancias graves o de fuerza mayor. Según remarcó el medio Europa Press, Cobos insistió en que los problemas financieros a los que se enfrenta la cantante no distorsionan su imagen profesional ni la relación respetuosa que ha mantenido con él durante más de tres décadas.

La defensa de Luis Cobos no se limitó a Isabel Pantoja. A propósito de Agustín Pantoja —hermano de la tonadillera— el compositor ofreció una valoración sobre su papel tanto en el ámbito personal como profesional de su hermana. En sus palabras, "lo que yo conozco de él es que se ha desvivido por ella, ha dejado su carrera por ella, la lleva muy bien porque es un gran artista. Agustín es un gran cantante, no lo olvidemos y es un conocedor de la música española, de la música folclórica, de la música americana...". Estas afirmaciones, recogidas por Europa Press, refuerzan la consideración de Agustín como un compañero esencial en la vida y trayectoria de Isabel Pantoja y evidencian el sacrificio personal que habría asumido en beneficio de su entorno familiar.

El medio Europa Press también informó que, al ser consultado sobre si Agustín ejerce control o influencia excesiva sobre Isabel Pantoja, Luis Cobos negó enfáticamente esta percepción. Expresó que durante las grabaciones, ensayos y giras que compartieron, Agustín nunca mostró actitudes autoritarias. "Mira, es que tú crees que a la hora de grabar conmigo, ensayar conmigo, hacer música y hacer conciertos, ¿iba a manifestarse una persona con esa autoridad o ese autoritarismo? Pues no, yo no creo que lo tenga, pero si lo tiene en casa pues yo no lo sé, pero vamos, a mí siempre me ha parecido una buena persona y un tipo que trabaja por y para Isabel", afirmó el compositor según reportó Europa Press.

El testimonio de Cobos se sustenta en experiencias compartidas a lo largo de numerosos años. Describió momentos vividos junto a Agustín e Isabel Pantoja, tanto en reuniones familiares como en el trabajo creativo, destacando viajes conjuntos a Londres y colaboraciones musicales. En todas estas instancias, observó una relación cercana y cordial entre los hermanos, lo que reafirma, según indica Europa Press, la importancia de Agustín dentro del equipo más próximo a la cantante.

Por otra parte, Luis Cobos aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre la situación de Julio Iglesias, abordando las recientes acusaciones de agresión sexual presentadas por dos antiguas empleadas del artista. Cobos manifestó que prefiere esperar el desarrollo de los acontecimientos antes de emitir un juicio y defendió la imagen de Iglesias como un hombre respetuoso. "Yo creo que es un caballero, conozco muchísimas denuncias falsas y hay que esperar a ver qué pasa con todo esto. El Julio que conocemos todos y que admiramos todas las personas puede tener un problema y un defecto, pero no cabe en Julio eso. Yo creo en el Julio caballero, un Julio que va sobrado de simpatía, de vida. Ha tenido mujeres las que ha querido, no lo veo en esa función", sostuvo Cobos, tal como publicó Europa Press.

El medio remarcó que, en los últimos tiempos, Isabel Pantoja ha protagonizado rupturas con casi la totalidad de su círculo más cercano, incluyendo a sus hijos Kiko Rivera e Isa Pi, y a nombres vinculados tradicionalmente a su vida pública y artística como Raquel Bollo, Luis Rollán, Chelo García-Cortés, Charo Reina, Lolita Flores, Charo Vega y José Manuel Parada, entre otros. Frente a este aislamiento, la presencia de Agustín Pantoja ha cobrado especial relevancia, según el relato ofrecido por Luis Cobos.

En el cierre de sus declaraciones, Luis Cobos reiteró, según difundió Europa Press, que sus impresiones sobre Isabel Pantoja y su hermano Agustín se derivan de vivencias personales y colaboraciones profesionales, rechazando sumarse a especulaciones sobre la vida privada de la cantante. Recalcó su deseo de que Isabel supere sus actuales dificultades y reconoció el esfuerzo hecho por Agustín en favor de la familia Pantoja. La valoración global expuesta por el compositor arroja una nueva luz sobre la relación entre los hermanos Pantoja y la dinámica que prevalece al interior del núcleo familiar de la artista andaluza.