La Reina Letizia, impecable, recicla su precioso vestido abrigo en su encuentro con Rebelo de Sousa

Los Reyes Felipe y Letizia han puesto el broche a su agenda oficial de esta semana con un cómplice reencuentro en el Palacio Real con el Presidente de la República Portuguesa con motivo del vije oficial de Marcelo Rebelo de Sousa a España para reforzar los lazos y relaciones bilaterales entre ambos países.

Una visita muy esperada, ya que es la primera vez que sus Majestades ven al mandatario luso -con el que tienen una excelente relación de amistad como han vuelto a poner de relieve- desde que la Infanta Sofía comenzó sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el campus de Lisboa de la Universidad Forward College, con sede en Londres.

Y, porque además, dicho encuentro tuvo que ser pospuesto en dos ocasiones por causa de fuerza mayor, ya que estaba previsto para diciembre de 2025: la primera, por una intervención de urgencia de Rebelo de Sousa, y la segunda, a principios de febrero, porque la situación meteorológica (en concreto la borrasca Leonardo) le impidió viajar de Lisboa a Madrid.

En primer lugar, el Rey Felipe VI le ha recibido con honores a las puertas del Palacio Real, destacando una vez más su complicidad y cercanía al saludarse con un gran abrazo entre sonrisas, y tras mantener una reunión entre ambos Jefes de Estado, se ha sumado al encuentro la Reina Letizia en el almuerzo en honor del Presidente de la República de Portugal.

Impecable, su Majestad ha vuelto a destacar por su elegancia 'rescatando' uno de los diseños más espectaculares y aplaudidos de su vestidor. Un vestido abrigo cruzado en color verde oscuro, con puños de terciopelo, cinturón a juego, y falda de vuelo, que estrenó en marzo de 2023 en la Misa de Acción de Gracias en recuerdo a Felipe de Edimburgo en la Abadía de Westminster, y lució posteriormente en mayo durante su Visita Oficial a Croacia.

Un vestido que ha sido diseñado y realizado a medida por las modistas de Zarzuela, y que Doña Letizia ha recuperado este viernes en esta cita tan especial, combinándolo con unos salones negros de tacón bajo con detalle de hebilla al tono en el empeine. Sencillamente perfecta.