La Policía contacta con los guardaespaldas del expríncipe Andrés para recabar información sobre el caso Epstein

La investigación sobre las conexiones entre el exmiembro de la realeza británica Andrés Mountbatten-Windsor y Jeffrey Epstein incluyó este viernes un operativo policial en la Royal Lodge, antigua residencia del exduque de York, ubicada en Windsor. De acuerdo con la información publicada por la Policía Metropolitana de Londres y reportada por Europa Press, el dispositivo forma parte de una serie de diligencias para esclarecer la supuesta entrega de información gubernamental sensible a Epstein durante el periodo en el que Andrés desempeñó funciones como enviado especial de comercio del Reino Unido.

El medio Europa Press informó que las autoridades se encuentran actualmente en proceso de contactar a todos los guardaespaldas, tanto actuales como pasados, que estuvieron a cargo de la seguridad del expríncipe Andrés. La Policía Metropolitana emitió un comunicado en el que explicó que estos agentes han recibido la solicitud de revisar cuidadosamente todo lo que hayan visto u oído mientras trabajaban bajo sus órdenes, con el objetivo de identificar contenidos relevantes para las investigaciones abiertas. Además, instó a cualquier persona que posea datos nuevos o significativos sobre el caso a presentarlos, asegurando que cada acusación recibida será evaluada con la debida seriedad.

Según lo consignó Europa Press, la operación policial también abarcó una vivienda de campo en el condado de Norfolk propiedad de la familia real británica. Ambas acciones se inscriben en el marco de las pesquisas sobre conductas irregulares y posibles delitos relacionados con trata de personas, ante la sospecha de que Andrés tuvo participación directa o facilitadora de actividades ilícitas vinculadas a Epstein.

En lo que refiere a procedimientos legales, Europa Press detalló que el expríncipe Andrés permaneció más de once horas bajo custodia en la comisaría de la localidad de Aylsham antes de recuperar su libertad. Las autoridades subrayaron que, a pesar de la intensidad del escrutinio público y la amplia cobertura mediática del caso, hasta este momento no existen nuevas acusaciones penales concretas relacionadas con delitos sexuales contra el exduque de York.

La situación personal de Andrés atraviesa cambios sustanciales. Su detención se efectuó el mismo día en que cumplía sesenta y seis años y ocurre semanas después de que la Casa Real británica iniciara formalmente un proceso para retirarle los títulos honoríficos, tras la decisión previa de desalojarlo de su residencia oficial en Windsor. El propio Andrés confirmó en octubre de 2025 que renunciaba voluntariamente a los títulos que ostentaba, incluido el de duque de York, en respuesta a la situación judicial y al proceso de desvinculación impuesto por la familia real.

Las indagatorias se centran en si el expríncipe facilitó datos confidenciales a Jeffrey Epstein cuando ejercía cargos de representación comercial internacional del Reino Unido. Por otro lado, la Policía Metropolitana aclaró que mantendrán la evaluación de todos los testimonios e información que les pueda ser entregada en el transcurso de la investigación, reforzando su disposición a avanzar con cualquier diligencia que aporte elementos esclarecedores.

Entre los puntos de interés para los investigadores se destaca la posibilidad de que los escoltas hayan presenciado interacciones, movimientos o eventos relevantes en las residencias asociadas a Andrés durante los periodos en los que Epstein mantenía relación con miembros de la aristocracia británica, puntualizó Europa Press. La recopilación de estos testimonios se perfila como un elemento clave para dilucidar si existieron conductas indebidas en el uso de información sensible y participación en redes criminales.

La policía señaló que la cooperación de quienes hayan estado en el entorno de seguridad del exduque es esencial para el desarrollo de las pesquisas, especialmente en una causa que ha mantenido trascendencia internacional y desafíos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Europa Press enfatizó que todas las alegaciones recibidas serán objeto de análisis detallado, y que la investigación permanece abierta a la incorporación de nuevos indicios y declaraciones relacionados con el caso Epstein y la implicación de figuras del entorno real británico.