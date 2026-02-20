La Fiscalía de Ecuador presenta cargos contra 20 presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra

La Fiscalía de Ecuador ha presentado cargos contra 20 presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de la extinta guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusados de presunto tráfico ilícito de armas.

"Se han formulado los cargos contra 20 supuestos integrantes del grupo disidente. El juez ha dispuesto medidas de prisión preventiva", ha indicado la Fiscalía en un comunicado en el que ha hecho referencia a una veintena de presuntos miembros del grupo, que han sido detenidos.

Entre ellos se encuentra Kevin R., alias Camilo, que figura como el cabecilla del frente. Todos ellos fueron detenidos el miércoles pasado durante una operación militar en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste del país, según informaciones del diario 'El Comercio'.

Allí se registró un enfrentamiento entre los militares y hombres armados. Aunque los guerrilleros abrieron fuego y recurrieron a artefactos explosivos, no pudieron repelar el ataque de los militares.

El Ejército ecuatoriano ha acusado a los miembros del Frente Oliver Sinisterra de dedicarse al narcotráfico y la minería ilegal. Además, los acusa de estar detrás del secuestro y asesinato en 2018 del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes fueron retenidos por su entonces cabecilla, Walter Artízala, alias Guacho, que pedía intercambiarlos por miembros del grupo que se encontraban encarcelados.

Aunque no es el grupo disidente de las guerrillas de las FARC más numerosos, sí se ha convertido en uno de los principales objetivos de las fuerzas de Colombia y Ecuador. Muchos de sus miembros son del departamento colombiano de Nariño y actúan en la frontera entre los dos países, donde perpetran ataques contra puestos de control fronterizos.