José María Almoguera se posiciona del lado de Carlo Costanzia en plena guerra familiar: "Conmigo fue educadísimo"

José María Almoguera ha alzado la voz para defender públicamente a Carlo Costanzia justo un día después de que el hijo de Mar Flores lanzase un contundente comunicado en redes sociales anunciando medidas legales ante las "gravísimas" e "intolerables" acusaciones vertidas sobre él en los últimos días. En plena guerra mediática y con el entorno familiar dividido, el hijo de Carmen Borrego se desmarca de la polémica y se posiciona claramente del lado de la pareja de su prima, Alejandra Rubio.

Junto a María, conocida como 'La Jerezana', José María no duda en apoyar el comportamiento de Carlo y en describirle como "siempre ha sido una persona hipermega respetuosa y siempre educado", dejando claro que su trato con él ha sido intachable. Añade, muy prudente, que habla únicamente desde lo que conoce: "Sí, esa es mi experiencia. No tengo... no sé otra", reconoce, para a continuación matizar que su contacto con el italiano ha sido limitado: "Sí, le he visto dos veces, yo tampoco sé decir más". Pese a esa escasa relación personal, insiste en la misma idea cuando se le pregunta de nuevo por el novio de Alejandra: "Sí, fue educadísimo", recalca, reforzando una imagen de corrección y buenas formas en contraste con el revuelo mediático que rodea estos días a Carlo.

Lejos de entrar al detalle sobre las informaciones y testimonios que se han ido sucediendo, José María asegura estar completamente al margen: "No me he enterado de nada. Bueno. O sea, que no te puedo decir, que no sé qué pasa, pero que todo se soluciona en esta vida". Fiel a ese perfil más discreto que ha intentado mantener tras su paso por televisión, subraya que su prioridad es la tranquilidad familiar: "Yo estoy maravillosamente bien con mi prima y con todo el mundo", zanja, evitando alimentar aún más el conflicto entre ramas del clan.

Cuestionado por las palabras y la postura de Paola Olmedo, su exmujer y madre de su hijo, José María prefiere no señalar a nadie directamente, pero lanza un mensaje claro: "Yo no digo que nadie miente. Yo voy a demostrar las cosas, ya está". Una frase que deja entrever que, si llega el momento, está dispuesto a aportar pruebas y defender su versión sin entrar en una guerra pública de declaraciones.

Pese a las diferencias del pasado y al complicado divorcio que ambos han protagonizado, el hijo de Carmen Borrego se muestra conciliador al hablar del nuevo trabajo televisivo de Paola. Lejos de cualquier reproche, se alegra de que le vaya bien profesionalmente: "Sí, claro. Que le vaya bien a ella, le va bien a mi hijo, así que todo perfecto", sentencia, dejando claro que, por encima de resentimientos, su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar del niño que tienen en común.