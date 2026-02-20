Google defiende que sus sistemas de IA ayudaron a proteger Play Store de más de 1 millón de apps maliciosas en 2025

Google ha defendido que durante 2025 ha impedido la publicación de más de 1,75 millones de aplicaciones que infringían las políticas de la Play Store, así como el bloqueo de más de 80.000 cuentas de desarrolladores maliciosos.

La empresa ha compartido su informe sobre la seguridad del ecosistemna de aplicaciones de Android, en el que desarrolla cómo revisa y monitoriza las aplicaciones de la Play Store para protegerla de 'apps' maliciosas y otra serie de ciberataques.

Los resultados de 2025 revelan que Google ha impedido la publicación de 1,75 millones de aplicaciones que no seguían las políticas, ha "baneado" 80.000 cuentas de desarrolladores "maliciosos" y ha frenado el acceso "excesivo" a datos confidenciales de los usuarios a 255.000 aplicaciones.

Además, Google ha bloqueado 160 millones de reseñas y calificaciones de aplicaciones identificadas como 'spam' o fraudulentas, evitando una caída promedio de 0,5 estrellas para las 'apps' de la Play Store.

"Estas cifras demuestran cómo nuestras protecciones proactivas y nuestro esfuerzo por un ecosistema más responsable están disuadiendo a los actores maliciosos de publicar aplicaciones mientras que nuestras nuevas herramientas facilitan a los desarrolladores honestos la creación de aplicaciones que cumplen con las normas", ha explicado Google en una entrada en su blog de seguridad.

En esta línea, la empresa ha destacado el papel de la inteligencia artificial (IA) para la detección de aplicaciones maliciosas. En 2025, Google integró nuevos modelos de IA generativa en el proceso de revisión para ayudar al equipo humano a encontrar amenazas complejas de una forma más rápida.

Google ha avanzado que su principal prioridad sigue siendo convertir Google Play y Android en "los ecosistemas de apliaciones más fiables", y para ello ha anticipado que seguirá invirtiendo en sistemas de defensa basados en IA para prevenir amenazas y ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones seguras.

EXPANSIÓN DE GOOGLE PLAY PROTECT

La solución de seguridad de Google Play Protect identifica las aplicaciones que son una amenaza y notifica a los usuarios sobre ellas. Durante 2025, identificó más de 27 millones de aplicaciones maliciosas externas de la Play Store.

Actualmente, esta función analiza más de 350.000 millones de aplicaciones de Android a diario y Google ha indicado que la función se ha extendido a las estafas en llamadas para proteger a los usuarios.

"Tras el éxito de nuestro piloto inicial en Singapur, ampliamos la protección mejorada contra el fraude a 185 mercados , abarcando ahora más de 2800 millones de dispositivos Android", ha explicado la compañía.