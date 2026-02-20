Agencias

El Senado de Florida aprueba poner el nombre de Trump al aeropuerto de Palm Beach

Guardar

Miami, 19 feb (EFE).- El Senado de Florida aprobó este jueves poner el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al aeropuerto de Palm Beach, donde el mandatario tiene su residencia en Mar-a-Lago, mientras los demócratas denunciaron que esto costará 5,5 millones de dólares en recursos públicos.

La Cámara alta de Florida, con mayoría republicana, aprobó con 25 votos contra 11 bautizar el aeródromo con el nombre del mandatario, por lo que solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis para avalar el cambio, aprobados días antes por la Cámara estatal de Representantes.

La senadora estatal Debbie Mayfield, quien presentó la iniciativa, argumentó que el presidente, quien cambió su residencia oficial al estado tras su primer mandato, merece el homenaje por deportar a más de 400.000 inmigrantes en lo que va de su Administración y por obligar a México y Canadá a controlar el tráfico de fentanilo.

"Es un honor para mí presentar esta ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor del primer residente de Florida en ser electo como presidente de Estados Unidos", manifestó en el debate.

El cambio sucede en medio de un esfuerzo del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo con el 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en DC.

Asimismo, hace dos semanas trascendió que funcionarios de la Administración presionaron al líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, para que ayudara a poner el nombre de Trump a la estación de trenes Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto de Dulles, que está en Virgnia y conecta con Washington.

Además, suman al menos tres ciudades en Florida que han nombrado calles en honor al mandatario: Lauderdale-by-the-Sea, Hialeah y el condado de Palm Beach, que llamó 'Donald J. Trump Boulevard' a la vía que conduce a Mar-a-Lago.

Los demócratas cuestionaron que el cambio de nombre del aeródromo en Palm Beach costará 5,5 millones de dólares de recursos públicos, pues la iniciativa reconoce que deben cambiar señalizaciones, elementos de marca, el sitio web y tecnología.

También señalaron que la medida la rechazan los habitantes del condado, donde Trump obtuvo casi 6.000 votos menos que la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 pese a haber ganado en Florida.

"Es injusto que la legislatura de Florida controlada por los republicanos ignore las voces del condado al empujar una ley que renombra el Aeropuerto Internacional de Palm Beach sin dar a los residentes del condado una verdad oportunidad de opinar", criticó la congresista federal Lois Frankel en un pronunciamiento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara un 17,8% en 2025, hasta cifra récord en 16 años

El sector inmobiliario registra en 2025 un repunte histórico en la concesión de créditos para la compra de inmuebles, alcanzando niveles inéditos desde 2010 y destacando fuertes incrementos en regiones como Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura

La firma de hipotecas sobre

Condenado a cadena perpetua el expresidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en 2024

El expresidente surcoreano fue encontrado responsable de liderar una insurrección tras ordenar el envío de fuerzas armadas al Parlamento, acción por la que fiscales solicitaron la pena máxima y que desencadenó protestas y destituciones en su gabinete

Condenado a cadena perpetua el

Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero dan la última hora de la "pesadilla" que están viviendo con su inquiokupa

Martín Blázquez y Montero afrontan una situación límite por la negativa de un arrendatario a abandonar su propiedad y acumular una deuda millonaria, confiando en que el próximo juicio ponga fin al prolongado conflicto inmobiliario que denuncian

Marisa Martín Blázquez y Antonio

Rusia anuncia el derribo de cerca de 115 drones lanzados en las últimas horas por el Ejército de Ucrania

Autoridades informan la interceptación de vehículos aéreos en distintas regiones rusas, mientras ataques similares provocan incendios en depósitos de combustible y refinerías, sin reporte de heridos, en un contexto de creciente ofensiva entre ambos países

Rusia anuncia el derribo de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La empresa estadounidense desarrollará una red nacional innovadora que optimizará el suministro de energía y permitirá reubicar estaciones sin grandes obras, aliándose con firmas tecnológicas líderes y anticipando un crecimiento acelerado del transporte eléctrico y autónomo

Uber gastará 84,6 millones de