El primer ministro de Australia descarta convocar un referéndum sobre la monarquía

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha descartado este viernes la posibilidad de convocar un referéndum sobre la monarquía después de que el debate volviera a abrirse a raíz del arresto del expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor y puesto en libertad horas después en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Albanese, que ha mostrado en varias ocasiones estar de acuerdo con la idea de convertir el país en una república, ha afirmado que la detención de Andrés de Inglaterra ha supuesto una "caída en desgracia" por su parte.

Sin embargo, ha descartado convocar ahora una consulta al respecto sobre la continuidad de Carlos III como jefe de Estado australiano, al tiempo que ha hecho hincapié en el fallido referéndum celebrado en 2023 sobre los derechos de los pueblos indígenas --el cual él apoyaba--.

"Soy republicano, pero ya hemos tenido un referéndum en esta legislatura. Los referéndum son difíciles en Australia", ha aseverado Albanese en una entrevista al diario británico 'The Guardian', tras ser preguntado sobre la posibilidad de impulsar un plebiscito.

Además, ha manifestado que tiene una buena relación con Carlos III aunque ha defendido que eso "no quita que siga creyendo que debe haber un jefe de Estado australiano". Australia fue colonia británica durante más de un siglo y logró la independencia 'de facto' en 1901. En el año 1999, los australianos estuvieron a punto de aprobar en un referéndum la retirada de Isabel II de Inglaterra como jefa de Estado, un cargo que sería elegido por el Parlamento.