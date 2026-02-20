Agencias

EEUU prohíbe la entrada a un grupo de ejecutivos por "facilitar" la migración irregular desde Uzbekistán

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves restricciones de visa contra un grupo de altos cargos de nacionalidad uzbeka con dos empresas con sede en el país centroasiático a los que acusa de "facilitar la inmigración ilegal" a territorio estadounidense.

"El Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a personas de Uzbekistán identificadas como facilitadoras conscientes de la inmigración ilegal a nuestro país. Esta medida se aplica a los ejecutivos y altos funcionarios de dos empresas de facilitación de visados con sede en Uzbekistán que, a sabiendas, prestaron servicios de viaje destinados principalmente a extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos", recoge un comunicado del portavoz adjunto de la cartera, Thomas Pigott.

Según Washington, las personas afectadas, cuyo número no ha trascendido, "coordinaron activamente el transporte de extranjeros, incluidos menores, que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos a través de aeropuertos y fronteras hasta puntos de tránsito en América Central, donde muchos fueron posteriormente interceptados cuando intentaban entrar ilegalmente en" el país norteamericano.

El organismo dirigido por Marco Rubio ha tomado esta medida alegando que "su entrada o actividades propuestas podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense".

"Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional o nuestras leyes de inmigración. El Departamento se asegurará de que quienes se benefician de la inmigración ilegal enfrenten las consecuencias, y combatiremos enérgicamente las redes de tráfico ilegal para proteger nuestras fronteras y nuestra seguridad nacional", ha asegurado, antes de manifestar su "profundo agradecimiento" al Gobierno de Uzbekistán por "su estrecha cooperación para desmantelar" estas redes criminales.

