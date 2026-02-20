Agencias

EEUU acusa a tres ingenieros de Silicon Valley de robar secretos a empresas para transferirlos a Irán

Guardar

Tres ingenieros de Silicon Valley han sido imputados formalmente por un gran jurado federal por conspiración para cometer robo de secretos comerciales de Google y otras importantes empresas tecnológicas para su transferencia a ubicaciones no autorizadas, incluyendo Irán.

Según ha informado la Fiscalía de los Estados Unidos, Samaneh Ghandali, de 41 años, Mohammadjavad Khosravi, de 40 años, y Soroor Ghandali, de 32 años, fueron arrestados este jueves y posteriormente comparecieron por primera vez ante el Tribunal Federal de Distrito de San José (California).

En concreto, a los tres acusados se les imputa formalmente por conspiración para cometer robo de secretos comerciales de Google y otras empresas tecnológicas, así como por robo e intento de robo de secretos comerciales y obstrucción a la justicia.

La acusación formal afirma que las hermanas Samaneh Ghandali y Soroor Ghandali, trabajaron en Google antes de incorporarse a otra empresa tecnológica (denominada Compañía 3), mientras que Khosravi, casado con la primera, trabajó en otra empresa tecnológica (Compañía 2).

Como parte del presunto plan para cometer robo de secretos comerciales, los acusadas utilizaron sus empleos para obtener acceso a información confidencial y sensible y exfiltraron documentos, incluyendo secretos comerciales relacionados con la seguridad de los procesadores, la criptografía y otras tecnologías, de Google y otras empresas tecnológicas "a ubicaciones personales y de terceros no autorizados, incluyendo dispositivos de trabajo asociados a sus respectivos empleadores, e Irán".

"Los acusados se aprovecharon de sus cargos para robar secretos comerciales confidenciales a sus empleadores", declaró el fiscal federal Craig H. Missakian.

Según la acusación, los acusados ocultaron sus acciones presentando declaraciones juradas falsas a las empresas tecnológicas víctimas sobre la conducta y los secretos comerciales robados; destruyendo archivos extraídos y otros registros de dispositivos electrónicos; así como ocultando los métodos de exfiltración para evitar ser detectados.

De ser declarados culpables, cada acusado enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares (212.210 euros) por cada cargo de conspiración para cometer robo de secretos comerciales, y de robo e intento de robo de secretos comerciales, así como a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por el cargo de obstrucción de procedimientos oficiales.

"Las presuntas acciones descritas en esta acusación formal reflejan una traición deliberada a la confianza por parte de individuos acusados de robar secretos comerciales de las mismas empresas tecnológicas que los emplearon", declaró el agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, destacando que el método empleado por los acusados para transferir datos confidenciales implicó medidas deliberadas para evadir la detección y ocultar sus identidades

"Proteger la innovación de Silicon Valley y defender las tecnologías innovadoras que impulsan nuestra economía y seguridad nacional es una prioridad absoluta para el FBI", añadió el funcionario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC asegura que el Gobierno incluirá el catalán como prueba de arraigo en el decreto de regularización de migrantes

La nueva normativa permitirá a quienes residen en España acreditar su integración mediante el dominio de idiomas autonómicos, incorporando el aprendizaje lingüístico al proceso de regularización y fortaleciendo así la dimensión social y cultural de la inmigración

ERC asegura que el Gobierno

Alejandra Rubio reafirma su apoyo incondicional a Carlo Costanzia

Frente a las acusaciones que rodean a Carlo y la tensión familiar, la nieta de María Teresa Campos ha manifestado públicamente que no piensa alejarse de su pareja, reafirmando que mantiene su respaldo absoluto pese a la presión y la controversia

Alejandra Rubio reafirma su apoyo

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Municipios estadounidenses dispondrán de autonomía inédita para adaptar infraestructura de recarga eléctrica, con supervisión técnica, capacitación especializada y apoyo en cumplimiento normativo, gracias a un esquema de modularidad y actualización continua impulsado por inversiones conjuntas de Uber y sus socios tecnológicos

Uber gastará 84,6 millones de

El aeropuerto de Palm Beach (Florida) pasará a llamarse Donald Trump

El aeropuerto de Palm Beach

CoolRooms Hotels y Fundación Integra impulsan la integración laboral de 30 personas en exclusión social

CoolRooms Hotels y Fundación Integra