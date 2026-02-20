Agencias

Desaparecidos siete turistas chinos tras hundirse un vehículo que intentaba cruzar el hielo en el lago Baikal

Al menos siete turistas de nacionalidad china han sido dados por desaparecidos tras hundirse un vehículo en el lago Baikal después de que el peso del coche rompiera la capa de hielo en la zona, según han confirmado las autoridades rusas, que han apuntado que se da por muertas a estas personas.

La Fiscalía de Irkutsk ha indicado en un comunicado en redes sociales que ha abierto una investigación en torno al suceso, antes de agregar que en el vehículo iban ocho personas y que se hundió cerca del cabo Joboy, en la isla de Oljon.

"Uno de los pasajeros fue rescatado y el paradero del resto, así como las circunstancias, causas y motivos del incidente están siendo investigadas", ha señalado, antes de resaltar que se analizará si hubo algún tipo de violación de las normas de circulación y seguridad en la zona.

En este sentido, el gobernador de la provincia, Igor Kobzev, ha confirmado "una tragedia en el lago Baikal" después de que "un vehículo que trasladaba a turistas extranjeros se hundiera tras romperse el hielo cerca del cabo Joboy". "Las informaciones preliminares indican que (los desaparecidos) han muerto", ha explicado.

Kobzev ha hecho hincapié en que el Consulado de China en Irkutsk ha sido notificado --sin que Pekín se haya pronunciado al respecto--, al tiempo que ha recordado que "el cruce por el hielo en la isla de Oljon no ha sido abierto". "Conducir sobre el hielo es peligroso y está totalmente prohibido", ha apostillado.

