CSIF celebra que Sanidad defienda una ley de ratios de enfermeras adaptada a la complejidad asistencial

El déficit estructural de personal sanitario en España supera los 130.000 profesionales de enfermería y 45.000 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs), según lo denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Este sindicato ha reiterado que las plantillas disponibles no permiten equiparar el sistema de salud nacional con la media de la Unión Europea. CSIF sostiene que la sobrecarga laboral actual obliga a cada profesional a atender hasta 12,7 pacientes, una situación que, a su juicio, afecta tanto la salud del personal como la seguridad de los pacientes. El sindicato considera que la problemática es de tal magnitud que exige la aplicación inmediata de medidas concretas y normativas vinculantes para corregir el desequilibrio.

Tal como publicó el medio, el reciente pronunciamiento del Comité de Cuidados del Ministerio de Sanidad en el Congreso de los Diputados representa un cambio significativo: este órgano aboga por una ley de ratios de enfermeras que se adapte a la complejidad asistencial en lugar de mantener cupos fijos. CSIF ha recibido esta postura con satisfacción. En un comunicado, la organización expresó su respaldo a la orientación del Ministerio, señalando que “durante años, hemos demostrado con datos en la mano que establecer ratios genéricas es insuficiente si no se tiene en cuenta la realidad del día a día en los hospitales y centros de salud: la carga de trabajo, el envejecimiento de la población y la dependencia y complejidad de los pacientes”.

El sindicato recordó que el diagnóstico de la situación ya se encuentra realizado y reconocido por las autoridades y consideró que el momento actual demanda pasar de las declaraciones a la acción efectiva. Por este motivo, CSIF exige al Ministerio de Sanidad que las recomendaciones del Comité se incluyan sin demora en un marco legal de obligado cumplimiento, aplicable a todas las comunidades autónomas. Según detalló el sindicato, la regulación deberá atender a los factores de dependencia y complejidad de los usuarios, reflejando la realidad asistencial para lograr una mejor calidad en los cuidados.

Entre las demandas remitidas al departamento dirigido por Mónica García, CSIF insiste en la participación activa de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en los Comités de Cuidados y en los procesos de rediseño de ratios. La integración de estos profesionales, según publicó la organización sindical, resulta clave para garantizar la eficacia de los equipos multidisciplinares y la adecuada atención a la diversidad de necesidades presentes en hospitales y centros de salud.

Por otra parte, el sindicato ha advertido que una regulación de ratios sin la existencia simultánea de un plan estratégico claro de recursos humanos y una dotación presupuestaria real terminaría siendo ineficaz. “No permitiremos que esta reclamación histórica de nuestro sindicato, ahora validada por el propio Ministerio, se quede en una mera declaración de intenciones. Nuestros profesionales de la salud no pueden esperar más”, enfatizó CSIF en declaraciones recogidas por el medio original.

El pasado miércoles, dos expertas del Comité de Cuidados en Salud del Ministerio de Sanidad intervinieron en el Congreso de los Diputados defendiendo el abandono de los modelos tradicionales de ratios fijos y la idoneidad de ajustar las plantillas a la complejidad asistencial. María Teresa Moreno, directora de la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investén-isciii) del Instituto de Salud Carlos III, manifestó durante su intervención: “Apostamos por un enfoque dinámico, adaptado a las necesidades reales de cada persona, basado en su complejidad individual y en la intensidad de cuidados necesaria para garantizar calidad, teniendo en cuenta también las competencias de los profesionales”.

Este debate se enmarca en la tramitación de una ley sobre ratios de enfermeras impulsada por una iniciativa legislativa popular (ILP), respaldada por 660.000 firmas. La propuesta llegó al Parlamento en 2018 e inicialmente defendía un modelo de ratios fijas entre enfermera y paciente. Según publica el medio, Moreno explicó que el enfoque ha evolucionado tras la pandemia de COVID-19. En palabras de la experta: “La ratio fija no es para nosotros una forma de legislar en el momento actual. Posiblemente podría ser en el momento que se hizo la iniciativa popular, pero no es el momento actual tras el COVID-19”.

Dentro del contexto de este debate parlamentario, el Ministerio de Sanidad se enfrenta a la tarea de transformar las recomendaciones técnicas en legislación que efectivamente reduzca la sobrecarga laboral y refuerce la seguridad asistencial. CSIF, tal como reportó el medio, advirtió que se mantendrá vigilante y continuará presionando en todos los foros de negociación para evitar que este proceso legislativo termine limitado a compromisos genéricos sin efectos prácticos en las condiciones laborales y la calidad del sistema sanitario.

El sindicato reitera que “la salud laboral de las plantillas” y la seguridad de los pacientes dependen de la plasmación efectiva de estas recomendaciones en la normativa española. CSIF plantea que los compromisos institucionales requieren acompañarse de una dotación de recursos e implicación presupuestaria, para que la ley resulte una herramienta de mejora tangible y no una mera formalidad. Además, subraya que la participación de todos los profesionales implicados, y en particular de los TCAEs, debe incluirse en los procedimientos de decisión para alcanzar soluciones acordes a la realidad asistencial.

Al abordar las consecuencias de la situación actual revela que las ratios excesivamente altas impiden a los profesionales dedicar el tiempo necesario para la atención personalizada, lo que puede afectar los resultados de salud y el bienestar tanto de pacientes como de trabajadores. El diagnóstico, comparte CSIF, cuenta con aceptación institucional, lo que sitúa el desafío en el ámbito de la ejecución normativa y el compromiso presupuestario efectivo para dar respuesta a una demanda respaldada por cientos de miles de ciudadanos y por la comunidad profesional.