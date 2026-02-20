Alessio Lisci: "Dicen que el Real Madrid está mal y tiene problemas, pero ganan y se han puesto líderes"

El equipo técnico de Osasuna ha revisado a fondo las jugadas de penalti señaladas al Real Madrid en la presente temporada, con el objetivo de reforzar la defensa tras haber concedido varios lanzamientos desde los once metros en los últimos encuentros. Según detalló el propio entrenador Alessio Lisci durante la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid, se han identificado acciones que deben corregirse e indicó que la mayoría de los penaltis concedidos a sus rivales han estado justificados por errores propios o por la habilidad de jugadores contrarios. En este contexto, Lisci subrayó que el equipo navarro busca minimizar estos riesgos ante la visita del líder de la liga.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el técnico del conjunto rojillo resaltó que, aunque las opiniones apunten a una supuesta crisis en el Real Madrid, el club blanco ha mantenido una racha ganadora semana tras semana que le permitió alzarse hasta la primera posición de la clasificación. Lisci expresó que el vestuario de Osasuna se encuentra motivado ante este desafío y que la expectativa de enfrentarse a uno de los conjuntos más potentes del fútbol internacional incrementa la ilusión dentro del grupo. La consigna es clara: encarar a los favoritos a partir de una dinámica positiva y aprovechar el impulso anímico de medirse ante rivales de máximo nivel.

Durante su comparecencia ante los medios, Lisci hizo referencia al estado actual de su plantilla y las sensaciones tras el reciente empate frente al Elche CF, partido en el cual consideró que Osasuna no realizó su mejor actuación ni mereció sumar. El técnico comentó que, a pesar de esos tropiezos, la trayectoria del equipo sigue siendo favorable y confía en que puedan prolongar la racha de resultados positivos. Según expuso el entrenador, en ocasiones los puntos llegan incluso cuando el rendimiento colectivo no resulta óptimo, lo que atribuyó al buen momento general y el ambiente de confianza que se palpita en el vestuario.

En relación al estadio de El Sadar, Lisci afirmó que la fortaleza como local ha sido una constante durante todo el año y manifestó sus expectativas ante el clima que pueda generar la hinchada en un duelo tan significativo. Según recogen las declaraciones publicadas por Europa Press, el técnico italiano espera que la afición navarra proporcione un ambiente difícil para el equipo visitante y ayude a sus jugadores a mantener la concentración y la intensidad a lo largo de los noventa minutos. Lisci reconoció el papel determinante que juega el público en partidos de alto perfil, e insistió en que la energía que se traslada desde la grada puede marcar la diferencia.

No obstante, el entrenador también advirtió sobre los peligros de caer en la autocomplacencia debido a una posición clasificatoria relativamente cómoda. Subrayó la necesidad de mantener la intensidad, recordando que una serie de resultados adversos podría situar nuevamente al equipo bajo presión. "Tenemos que seguir puntuando y jugar todos los partidos como si fueran el último", destacó Lisci según consignó Europa Press, reforzando la consigna de asumir cada encuentro con máxima exigencia. Añadió además que el enfrentamiento contra el Real Madrid debe tratarse con la seriedad de una final, pero sin perder el control emocional para evitar que la motivación se transforme en exceso de tensión.

Al analizar al próximo rival, Lisci consideró que el Real Madrid representa una amenaza en distintas facetas del juego, destacando especialmente su peligrosidad en las transiciones ofensivas rápidas. Tal como señaló el entrenador y publicó Europa Press, la experiencia del partido de ida sirve de referencia para dimensionar la capacidad de los jugadores madridistas de provocar jugadas de penalti tras un contragolpe. El técnico indicó que Osasuna buscará controlar las diferentes fases del partido y minimizar los espacios ante la velocidad de los atacantes rivales, con particular atención a los reinicios que el Real Madrid aprovecha con frecuencia para generar oportunidades de gol.

Lisci también compartió su visión sobre la solidez defensiva que el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti ha mostrado en los compromisos más recientes. Según su análisis, el Real Madrid ha logrado consolidar un esquema compacto y versátil, mostrándose cómodo tanto con el control del balón como en la recuperación y la presión alta. Reportó Europa Press que Lisci percibe al conjunto blanco en un buen estado de confianza, capaz de adaptarse a distintas circunstancias de los partidos y de mantener el equilibrio en situaciones adversas.

Una mención especial recibió Vinícius Júnior, al que Lisci definió como uno de los futbolistas más determinantes del panorama actual. El entrenador de Osasuna admitió que el cuerpo técnico realizó ajustes tácticos específicos para limitar la influencia del extremo brasileño, al igual que cuando enfrentaron a otros jugadores con capacidad de desborde. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, Lisci afirmó que "sería imprudente no preparar ayudas concretas para ese tipo de situaciones" y comparó el caso de Vinícius con el de otros atacantes que tienden a desequilibrar pegados a la banda y a romper estructuras defensivas rivales.

Respecto a la gestión de la tensión y la motivación intrínseca que supone enfrentar a un club de la entidad del Real Madrid, Lisci sugirió que el mayor desafío radica en encontrar un equilibrio emocional adecuado. Según reportó Europa Press, el entrenador apeló a una mezcla de calma y entrega, sin dejar que el ambiente impida tomar decisiones racionales en momentos clave. De igual manera, identificó el empuje del público como un factor que puede llevar al equipo a exprimir al máximo sus capacidades.

A lo largo de su intervención, Lisci puso énfasis en la importancia de seguir afinando todos los detalles que puedan inclinar el partido a su favor. La temporada de Osasuna ofrece episodios de superación y de logros colectivos, pero el propio técnico advirtió de la necesidad de no bajar la guardia. Tal como indicó Europa Press, la preparación para el choque ante el Real Madrid pasa por una planificación meticulosa, un análisis pormenorizado de las fortalezas y debilidades rivales, y la voluntad de afrontar cada compromiso con la máxima responsabilidad.