ACT. Previa del CA Osasuna - Real Madrid

El fútbol europeo marcó la semana para el Real Madrid, después de superar al Benfica en un partido marcado tanto por el resultado como por las controversias. El gol decisivo de Vinícius Júnior selló la victoria en la ida del playoff de la Champions League y acaparó titulares, no solo por su calidad, sino por la denuncia pública del jugador madridista acerca de un supuesto insulto racista perpetrado por Gianluca Prestianni, del equipo portugués. Según informó el medio fuente, ese incidente se mantuvo en el foco informativo mientras la escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa se alistaba para visitar al CA Osasuna, un rival que atraviesa un buen momento y que busca consolidar sus aspiraciones europeas en la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El encuentro en El Sadar, programado para el sábado a las 18:30, pone frente a frente a los dos equipos que presentan el mejor rendimiento reciente en la competición doméstica, informó el medio fuente. El Real Madrid defenderá el liderato liguero, conseguido el fin de semana anterior tras vencer contundentemente 4-1 a la Real Sociedad y beneficiarse de la derrota del FC Barcelona en Montilivi. Los dirigidos por Arbeloa no ocupaban la cima de la clasificación desde la jornada 13 y, tras superar un inicio de año irregular, han encontrado estabilidad y confianza en el grupo, encadenando cuatro victorias consecutivas en liga.

La eliminación en la fase de grupos de Champions, tras una derrota por 4-2 ante el Benfica en Lisboa, representó un punto de inflexión que según publicó la fuente, sirvió para fortalecer la cohesión del conjunto merengue. Desde entonces, el Real Madrid ha sumado ocho victorias consecutivas en liga, incluyendo tres salidas sin encajar goles, una muestra de la solidez defensiva alcanzada bajo el actual cuerpo técnico.

El CA Osasuna, por su parte, llega animado tras sumar once de los últimos quince puntos posibles gracias a tres triunfos y dos empates, de acuerdo con los datos señalados por el medio fuente. Con este impulso, el conjunto navarro ha escalado hasta la zona media de la tabla, alcanzando los 30 puntos y alejándose de las posiciones comprometidas. La posibilidad de alcanzar puestos europeos ahora parece tangible, ya que se encuentra a solo cinco unidades del objetivo, según consignó la fuente, siempre que logre sumar ante el líder.

Históricamente, el Real Madrid se ha mostrado dominante en El Sadar, ya que Osasuna no ha conseguido imponerse como local ante los blancos desde enero de 2011. El medio destaca que el equipo entrenado actualmente por Alessio Lisci tendrá el apoyo de su afición en un estadio donde solo ha cedido dos derrotas en once compromisos de la actual temporada, sumando seis victorias y tres empates. En su último partido, Osasuna igualó sin goles en el campo del Elche, con el guardameta Sergio Herrera como protagonista al evitar la caída de su portería.

Según reportó la fuente, el técnico italiano solo lamenta la ausencia de Enzo Boyomo por lesión, lo que le permitirá contar con su once habitual. Ante Budimir lidera el ataque local como cuarto máximo goleador del campeonato con once tantos, respaldado por Víctor Muñoz y Rubén García en las bandas, mientras que Raúl Moro permanece como posible alternativa ofensiva en el planteamiento inicial.

Por el lado madridista, las bajas afectan principalmente a la defensa y el mediocampo. Ni Dean Huijsen, ni Éder Militão ni Jude Bellingham estarán disponibles por lesiones musculares. Rodrygo Goes permanece en duda, publicó el medio fuente. Sin compromisos en la Copa del Rey tras su eliminación, el calendario y la rotación abren la puerta a posibles titularidades para jugadores como Dani Carvajal o Brahim Díaz, aunque no se esperan grandes sorpresas en el esquema inicial.

El medio fuente informó que, para este encuentro, las alineaciones posibles serían las siguientes: por Osasuna, Herrera en el arco; Rosier, Catena, Herrando y Galán en defensa; Moncayola y Torró en el medio centro; Rubén García, Víctor Muñoz y Aimar Oroz como enganches, y Budimir como referencia ofensiva. El Real Madrid presentaría a Courtois bajo palos; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger y Carreras en la línea defensiva; Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Güler en el mediocampo, y la dupla Mbappé y Vinícius en ataque.

El arbitraje estará a cargo de Quintero González, perteneciente al Comité Andaluz, y todo se desarrollará en el estadio El Sadar, donde la hinchada local aspira a presenciar un resultado que corte una larga racha adversa ante el conjunto blanco y mantenga las aspiraciones europeas del club rojillo, según puntualizó el medio fuente.