Von der Leyen visitará Groenlandia en marzo tras la crisis por las pretensiones de EEUU sobre la isla

Paula Pinho, portavoz de la Comisión Europea, confirmó desde Bruselas que la próxima visita de Ursula von der Leyen a la región ártica incluirá Groenlandia y se encuentra prevista para marzo, aunque todavía no existe una fecha definida ni más detalles disponibles. Con este anuncio, se oficializa el viaje de la presidenta del Ejecutivo comunitario tras un periodo de tensiones en torno al futuro de la isla y el interés estratégico del Ártico. Según informó el medio, la visita sucede a raíz del acuerdo alcanzado en la OTAN para aumentar la presencia militar en este territorio, perteneciente a Dinamarca, luego de la crisis generada por los intentos de Estados Unidos de adquirir la isla.

Las recientes fricciones entre la Unión Europea y Estados Unidos se intensificaron después de que, en enero, las autoridades estadounidenses amenazaran con imponer aranceles a seis Estados miembro de la UE. De acuerdo con lo consignado por la fuente, estos países estaban implicados en una misión de observación militar en Groenlandia, acción que motivó duras reacciones desde Washington, que justificó sus maniobras con argumentos vinculados a la seguridad nacional y reafirmó su insistencia en la anexión del territorio.

El medio detalló que el episodio supuso el cierre de una crisis bilateral tras la intervención de la OTAN y el establecimiento de un acuerdo para reforzar la defensa ártica. En este contexto, la visita de Von der Leyen adquiere relevancia por su vínculo directo con las negociaciones políticas y la reafirmación de intereses europeos en el Ártico. La región ha incrementado su importancia geopolítica en los últimos años debido tanto a la competencia internacional como a su valor estratégico y económico.

La relación entre la Unión Europea y Groenlandia ha mostrado señales de fortalecimiento. Según reportó la misma fuente, la última visita de Von der Leyen a la isla se remonta a marzo de 2024, evento que precedió a la inauguración de una oficina de representación de la Unión en Nuuk, capital de Groenlandia, en 2025. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea ya había subrayado públicamente la "muy buena conexión" existente entre Bruselas y los groenlandeses, destacando también que la decisión sobre el futuro de la isla corresponde exclusivamente a sus habitantes.

En paralelo al refuerzo de la seguridad, Von der Leyen anunció en enero un incremento notable de la inversión europea en la zona ártica. Tal como publicó el medio, estos fondos están enfocados en el respaldo a la economía local y en el desarrollo de infraestructuras, siempre en coordinación estrecha con las autoridades de Groenlandia y Dinamarca. La estrategia busca consolidar la presencia de la Unión Europea en el Ártico contribuyendo de manera directa al bienestar de las comunidades locales.

La perspectiva europea prioriza el respeto por la autodeterminación de los habitantes de Groenlandia, en contraste con la postura estadounidense basada en argumentos de seguridad nacional. Según detalló la fuente, Von der Leyen ha abogado por la cooperación y por un enfoque que favorezca la participación local en el desarrollo de la región, frente a la presión internacional. La visita de la presidenta responde a la intención de reforzar estos vínculos y a la necesidad de mantener un diálogo abierto ante la intensificación de la competencia por los recursos y la influencia estratégica en el Ártico.

El medio recordó, además, que el viaje programado para marzo se inscribe en un contexto de renovadas inversiones europeas y de vigencia de los acuerdos para el refuerzo militar bajo el paraguas de la OTAN, circunstancias que determinan la agenda y las prioridades de la visita. Tanto la evolución de las inversiones como la coordinación entre la Unión Europea, Groenlandia y Dinamarca se mantienen en el centro del debate sobre el futuro político, económico y de seguridad de la región.