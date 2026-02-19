U2 publica un disco con 6 canciones sobre Ucrania, el ICE, Palestina e Irán: "La dignidad de un pueblo no es negociable"

El grupo irlandés U2 ha publicado por sorpresa el EP 'Days of ash' con 6 canciones de "rebeldía, consternación y lamento" sobre las personas "valientes" al hilo de la actualidad política y social.

Así lo ha explicado el vocalista Bono y el guitarrista The Edge en un comunicado en el que este segundo añade que la banda cree en un mundo en el que "la dignidad de un pueblo no es negociable".

"Creemos en un mundo en el que las fronteras no se borran por la fuerza. En el que la cultura, el idioma y la memoria no se silencian por miedo. En el que la dignidad de un pueblo no es negociable. Esta creencia no es temporal. No es una moda política. Es el terreno en el que nos apoyamos. Y nos mantenemos juntos en él", precisa el guitarrista.

Precisamente, cuatro de las canciones de este disco tratan sobre personas -una madre, un padre, una adolescente- cuyas vidas fueron "brutalmente truncadas". Así, 'American Obituary' habla de Renée Nicole Macklin Good, la poeta y madre de tres hijos que murió tiroteada en Minneapolis (Estados Unidos) el pasado mes por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)..

"Fue asesinada a quemarropa mientras ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente, un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta madre desarmada fue calificada de terrorista nacional por un Gobierno que no retira esa descripción a pesar de saber que no es cierta", defiende U2.

En otra de las canciones, 'Song of the Future', el grupo rinde homenaje a la vida de Sarina Esmailzadeh, una joven iraní de 16 años que salió a las calles de su país para protestar como parte del movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. "Sarina fue golpeada por las fuerzas de seguridad iraníes y murió a causa de sus lesiones, aunque el régimen afirmó que se había suicidado. La canción pretende capturar el espíritu libre de Sarina, la promesa y la esperanza de su corta vida", añaden.

'One Life At A Time' está dedicada a Awdah Hathaleen, un padre palestino de tres hijos. Activista y profesor de inglés, que fue asesinado en su pueblo de Cisjordania por el colono israelí Yinon Levi el 28 de julio de 2025. Awdah fue consultor del documental ganador de un Óscar 'No Other Land', realizado por palestinos e israelíes.

Cuando se van a cumplir cuatro años de la invasión de Rusia a Ucrania, el grupo lanza 'Yours Eternally', en la que Bono y The Edge cuentan con la colaboración vocal del músico ucraniano convertido en soldado Taras Topolia, así como de Ed Sheeran.

En la primavera de 2022, tras la invasión de Ucrania, el vocalista y el guitarrista de U2 viajaron a Kiev para tocar en una estación de metro por invitación del presidente del país, Zelensky. Un par de días antes, Sheeran puso en contacto a Taras Topolia, y por extensión a su banda Antytila, con Bono. La canción que publican está escrita en forma de carta de un soldado en servicio activo con un espíritu "audaz y travieso a la altura del de Ucrania".

Esta canción estará acompañada por un breve documental de cuatro minutos y medio dirigido por el cineasta y director de fotografía ucraniano Ilya Mikhaylus, que se estrenará el martes 24 de febrero.

Además, este EP se publica acompañado de 'Propaganda', una revista que regresa tras el primer número hace cuarenta años, en febrero de 1986.

"Ha sido muy emocionante volver a reunirnos los cuatro en el estudio durante el último año... Las canciones de 'Days of Ash' son muy diferentes en cuanto a estilo y temática a las que incluiremos en nuestro álbum a finales de año. Las canciones de este EP no podían esperar; estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de rebeldía y consternación, de lamento. Las canciones de celebración vendrán después, estamos trabajando en ellas ahora", ha asegurado Bono.