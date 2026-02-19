Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará a Jared Kushner enviado especial

Jared Kushner afirmó que “el pasado no puede cambiarse, pero se puede cambiar el futuro si las cosas se hacen bien”, destacando la importancia del trabajo conjunto entre judíos y musulmanes, así como entre israelíes, palestinos y otras naciones, para avanzar hacia la paz. Este pronunciamiento se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la designación de Kushner como enviado especial de paz durante la reunión de la Junta de Paz de Gaza en Washington, un evento que reunió a líderes globales de casi 50 países, detalló el medio Europa Press. La cita se celebró sin la presencia de representantes palestinos.

Trump dio a conocer el nombramiento de su yerno, Jared Kushner, en el marco de una reunión centrada en la estabilización y reconstrucción de Gaza, subrayando la relevancia de alcanzar nuevos acuerdos diplomáticos. Según reportó Europa Press, el mandatario estadounidense destacó el historial previo de Kushner en negociaciones, haciendo referencia a los Acuerdos de Abraham. Trump mencionó que tanto Kushner como Steve Witkoff serían enviados de paz, asegurando: “Es un tipo muy inteligente. También lo vamos a convertir en un enviado de paz. Los dos lo son (él y Steve Witkoff), y una cosa puedo decir, al menos estamos cubiertos desde el punto de vista del coeficiente intelectual”.

La sesión de apertura de la Junta de Paz de Gaza en la capital estadounidense contó con la participación de casi medio centenar de delegaciones, superando al grupo de 27 miembros fundadores del organismo, según consignó Europa Press. Dentro de los países fundadores, únicamente Bulgaria y Hungría forman parte de la Unión Europea. A pesar de la presencia internacional, la ausencia de delegados palestinos marcó el desarrollo de la reunión.

Durante la reunión, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ofreció datos sobre la situación humanitaria en Gaza tras el alto el fuego establecido en octubre de 2025. Waltz aseguró que se han registrado 4.200 camiones semanales con ayuda humanitaria durante trece semanas consecutivas. El embajador calificó esta cifra como “el mayor número en años”, pese a las críticas de organizaciones internacionales a Israel por limitar el acceso de insumos y asistencia al enclave palestino, informó Europa Press.

Trump insistió durante la jornada en la necesidad de construir consensos multilaterales y fomentar la cooperación internacional para estabilizar la región. Subrayó el trabajo previo de la administración en materia diplomática y puso énfasis en la relevancia de buscar una reconstrucción sostenible para Gaza, elemento central en las discusiones de la Junta de Paz. Según publicó Europa Press, el mandatario apuntó a la experiencia adquirida por Kushner en negociaciones previas como un respaldo para asumir la nueva tarea diplomática.

En su intervención, Kushner señaló que la colaboración es una vía esencial para resolver los conflictos duraderos de la región, augurando que alianzas entre distintas comunidades y países podrían marcar el rumbo hacia el entendimiento. Subrayó el papel que podrían desempeñar tanto Estados Unidos como actores europeos y de Medio Oriente en la consecución de objetivos comunes orientados a la paz regional.

El encuentro de la Junta de Paz ha sido el primero de este tipo en realizarse en Washington con la asistencia de una cifra tan elevada de países. Europa Press detalló que el evento atrajo la atención de gobiernos de diferentes continentes debido al contexto de tensiones en Gaza y el reto de garantizar el acceso continuo a la ayuda humanitaria. Las declaraciones de Waltz respecto al volumen de asistencia permiten dimensionar los desafíos logísticos de la operación y las diferencias existentes con entidades internacionales respecto a las restricciones en vigor.

Mientras se celebraba la reunión, la comunidad internacional seguía con atención los llamados a una mayor inclusión de todas las partes involucradas en el conflicto, en un escenario donde la falta de representación palestina generó interrogantes sobre la viabilidad de un consenso global, reportó Europa Press. Las autoridades convocantes reiteraron el propósito de avanzar con proyectos de estabilización, resaltando la aportación potencial de la diplomacia en contextos de conflicto.

El nombramiento de Kushner refrenda la estrategia de la administración Trump de recurrir a figuras con antecedentes directos en negociaciones pasadas para encabezar iniciativas en escenarios críticos. Los participantes del encuentro discutieron enfoques multilaterales y la búsqueda de garantías para el flujo de ayuda, mientras se evaluaban los efectos de las restricciones observadas en Gaza, detalló Europa Press.

El evento concluyó con el compromiso de los asistentes de continuar la cooperación internacional en favor de la paz y la estabilidad regional, según informó Europa Press. Si bien la ausencia palestina se mantuvo como una cuestión notable, la reunión estableció una línea de trabajo para futuras acciones diplomáticas en torno a la situación humanitaria y política en Gaza.