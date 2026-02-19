Agencias

Sheinbaum deja en manos del nuevo Gobierno de Perú la normalización de las relaciones diplomáticas

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que aún es pronto para valorar si es "factible" normalizar las relaciones con Perú, después de la ruptura diplomática por dar cobijo en la Embajada de México en Lima a la ex primera ministra Betssy Chávez, y ha dejado en manos del nuevo Gobierno retomar posturas.

"Vamos a esperar a ver, una vez que tomé posesión, si es factible restablecer las relaciones. Tiene que ser de ellos porque ellos son los que rompieron con México", ha valorado Sheinbaum durante su rueda de prensa de este jueves.

Sheinbaum hace así referencia a la decisión unilateral del recién destituido José Jerí de romper relaciones diplomáticas en respuesta al asilo que se le concedió a Chávez, quien formó parte del gabinete del expresidente Pedro Castillo, cesado y encarcelado tras intentar sin éxito disolver el Congreso en 2022.

El Gobierno de México ha sido uno de los más críticos de la región con la destitución de Castillo, cuya familia también recibió asilo en el país. Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como ahora Sheinbaum han expresado en varias ocasiones su respaldo al ex jefe del Estado peruano.

Chávez, condenada a once años de prisión por su participación en el fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022, se encuentra en la Embajada mexicana en Lima desde noviembre de 2025, mientras se encuentra a la espera de recibir un salvoconducto del Gobierno peruano para poder salir rumbo a México.

Entonces Jerí decidió romper relaciones con México. Ahora, con la llegada a la Presidencia de José Balcázar, del partido Perú Libre, la misma formación política que aupó a Castillo al poder, está por ver cómo se desarrollará este caso, en medio de una grave crisis política e institucional a pocas semanas de nuevas elecciones.

EuropaPress

