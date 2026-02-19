Rusia alerta del "aumento sin precedentes" de las tensiones en Oriente Próximo y pide contención a EEUU e Irán

Las maniobras navales conjuntas entre Rusia e Irán, iniciadas este jueves en el golfo de Omán y el norte del océano Índico, habían sido acordadas previamente y no guardan relación directa con los actuales acontecimientos en Oriente Próximo, según afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. De acuerdo con lo recogido por la agencia rusa de noticias TASS, Moscú desvinculó estos ejercicios militares de la escalada de hostilidades y tensiones recientes en la región.

Según publicó la agencia TASS, el Kremlin advirtió este jueves sobre un clima de tensión sin antecedentes recientes en Oriente Próximo y efectuó un llamado explícito a la contención tanto a Estados Unidos como a Irán. El portavoz del Kremlin expresó que se observa “un aumento sin precedentes de las tensiones en la región”, subrayando la necesidad de que las vías políticas y diplomáticas se mantengan como prioridad. Peskov detalló que las conversaciones directas e indirectas deben prevalecer para alcanzar una solución pacífica, tal como recogió el medio ruso.

A lo largo de las últimas dos semanas, Estados Unidos e Irán llevaron a cabo dos rondas de contactos indirectos. El Gobierno de Omán actuó como mediador en estos encuentros, desarrollados en territorio omaní y suizo. Sin embargo, hasta el momento no se llegó a un acuerdo, contexto dentro del cual el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró amenazas de una posible intervención militar si la diplomacia no resulta efectiva, según consignó TASS.

El mandatario estadounidense había intensificado su retórica tras la represión de protestas en Irán, llegando inicialmente a advertir sobre una intervención militar directa. Más adelante, su discurso se centró en el programa nuclear iraní, un tema que ha generado gran disputa entre Washington y Teherán. Irán insiste en que su programa nuclear tiene únicamente finalidades pacíficas, mientras que los fuertes bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en junio de 2025 impactaron de lleno en el país asiático y provocaron más de 1.100 víctimas mortales, según detalló la agencia TASS.

De acuerdo con la información del medio ruso, ese ataque aéreo tuvo lugar mientras continuaban contactos diplomáticos para redefinir el acuerdo nuclear, aunque las conversaciones se congelaron a raíz de la ofensiva militar. El anterior pacto, firmado en 2015, había perdido vigencia luego de la retirada unilateral estadounidense en 2018, decisión impulsada por el propio Trump.

Hasta ahora, la respuesta de Teherán se caracterizó por la desconfianza hacia la reapertura del diálogo con Washington, especialmente tras la reciente operación militar y las amenazas de Washington. Según el medio TASS, Irán ha señalado su escepticismo respecto a reiniciar negociaciones ante el trasfondo de violencia y desestabilización, así como por la memoria del abrupto retiro estadounidense del tratado pactado en 2015.

Según los detalles recogidos por la agencia rusa, Moscú consideró imprescindible que prevalezcan los canales diplomáticos y el diálogo entre las partes. El gobierno ruso reiteró su postura respecto a la independencia de las maniobras navales frente a los últimos episodios de tensión regional y defendió la necesidad de mantener un equilibrio diplomático y militar que evite una escalada indeseada en Oriente Próximo.