Netanyahu asegura que EEUU esperará al desarme de Hamás antes de iniciar el proceso de reconstrucción de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que Estados Unidos comparte la idea de esperar a que se produzca el completo desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de iniciar el proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza, si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, da "por terminada la guerra".

Durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí, Netanyahu ha anunciado que ha llegado a un acuerdo "con los amigos estadounidenses" sobre este asunto: "no habrá reconstrucción de la Franja antes de su desmilitarización".

El mandatario, que no ha acudido a la reunión de la Junta de Paz para Gaza que está teniendo lugar en Washington, ha enviado a su lugar al ministro de Exteriores, Gideon Saar, que ha afirmado que Israel "tendrá una presencia permanente" en el enclave palestino a pesar de que el plan estadounidense requiere la retirada gradual de las tropas israelíes a medida que entra el contingente internacional en la zona.

"La presencia permanente del Ejército israelí en una zona de seguridad dentro de Gaza continuará para siempre", ha subrayado Saar, si bien Trump insiste en que la "guerra ha terminado a pesar de que queden pequeños focos" de tensión. El magnate neoyorquino insiste en que el grupo armado palestino dejará las armas de una u otra manera.