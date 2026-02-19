Muere Sepp Piontek, exseleccionador de Dinamarca, a los 85 años

La carrera de Josef 'Sepp' Piontek al frente de la selección nacional de Dinamarca marcó una transformación en el fútbol de ese país y se asoció con una generación de jugadores que alcanzó reconocimiento internacional, como Michael Laudrup, Preben Elkjær y Morten Olsen. Según informó la Federación Danesa de Fútbol (DBU), el exseleccionador alemán falleció a los 85 años a causa de una breve enfermedad. El medio local TV2 también reportó la noticia, citando a la familia del técnico.

La DBU resaltó a Piontek como “uno de los seleccionadores nacionales más influyentes en la historia del fútbol danés”. El organismo federativo recordó su papel determinante en la evolución competitiva del equipo nacional, al convertirlo en un conjunto capaz de disputar torneos internacionales de alto nivel. Bajo su dirección, Dinamarca logró una histórica clasificación a la Copa Mundial de México en 1986, una cita mundialista en la que el equipo superó la fase de grupos con resultados favorables. Aquella participación culminó en los octavos de final con una derrota frente al equipo español liderado por Emilio Butragueño, quien marcó cinco goles en el encuentro que finalizó 5-1.

Antes de iniciar su trayectoria como director técnico, Piontek fue futbolista profesional en Alemania, donde se desempeñó como defensa en el Werder Bremen durante la etapa inicial de la Bundesliga. Según publicó TV2, su contribución resultó clave para que el Bremen conquistara la Liga en 1965. Una lesión lo alejó prematuramente de los terrenos de juego y lo condujo a una carrera en los banquillos.

Tras su retiro como jugador, Piontek asumió diferentes posiciones como entrenador. Entre los equipos bajo su responsabilidad figuran el propio Werder Bremen, el Fortuna Düsseldorf y el St. Pauli. Además, dirigió a la selección nacional de Haití antes de su llegada a la selección danesa en 1979. De acuerdo con la Federación Danesa de Fútbol, su influencia fue decisiva para sentar las bases de una Dinamarca competitiva en el escenario internacional, potenciando a jugadores que luego serían figuras destacadas en el fútbol europeo.

La era de Piontek al frente del equipo danés se distinguió por una estrategia capaz de cohesionar a una nueva generación de futbolistas con proyección. Durante su gestión, Dinamarca alcanzó nuevos logros en torneos continentales y globales. Estos avances, según reportó la DBU, contribuyeron al renombre del técnico alemán, cuyo legado persiste en la memoria del fútbol nacional.

Piontek concluyó su etapa como seleccionador danés en 1990 y, posteriormente, continuó su labor en diferentes equipos y selecciones. Entre los destinos que dirigió tras su paso por Dinamarca se encuentran la selección nacional de Turquía y el combinado de Groenlandia.

El deceso de Piontek representa, según refirió la Federación Danesa de Fútbol, la pérdida de una figura central en la modernización y proyección internacional del fútbol en Dinamarca. A lo largo de su vida profesional, el técnico alemán desempeñó funciones en el terreno de juego y desde el banquillo, ejerciendo un liderazgo reconocido y valorado por varias generaciones de jugadores y seguidores del deporte.