Durante la primera reunión de la Junta de Paz promovida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, la delegación argentina propuso como aporte central el despliegue de sus Cascos Blancos, un cuerpo especializado en asistencia humanitaria y gestión de emergencias. Según informó la agencia EFE, Argentina se incorporó a este consejo como miembro fundador, comprometiendo a sus Cascos Blancos en una misión orientada a la estabilización de la Franja de Gaza y la reconstrucción del enclave tras el conflicto entre Israel y Hamás.

Tal como publicó EFE, el presidente Javier Milei enfatizó en su intervención que “Argentina está lista para contribuir” en esta primera etapa de la iniciativa internacional. Explicó que los Cascos Blancos acumulan una amplia experiencia en operaciones de paz y ofreció ese bagaje al servicio de la Fuerza de Estabilización que impulsa el plan encabezado por Trump para abordar la situación post conflicto en Gaza. Según detalló el medio, Milei recalcó que la presencia de Argentina en la Junta responde a la voluntad de sostener “soluciones reales en el tiempo” mediante la colaboración multilateral y basada en la experiencia institucional.

De acuerdo a lo consignado por EFE, la Junta de Paz fue creada recientemente por Donald Trump con el fin de coordinar esfuerzos internacionales para la rehabilitación civil y la seguridad en zonas afectadas por conflictos, en este caso con el foco puesto en Gaza. Buenos Aires se sumó a esa iniciativa junto a otros países que, en este primer encuentro realizado en Washington, también comprometieron aportes económicos y el envío de personal técnico para los trabajos de estabilización y reconstrucción, según reportó el medio.

En su discurso, Milei expresó el convencimiento de que la paz duradera requiere determinación política y una infraestructura institucional capacitada para mantener los compromisos a largo plazo. El presidente argentino presentó la Junta de Paz como una demostración clara de liderazgo y voluntad internacional para ejecutar medidas concretas con el propósito de avanzar en la pacificación y reconstrucción de la región. Según agregó Milei, la estrategia de la Junta contempla la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización como mecanismo clave para traducir los consensos políticos en acciones sobre el terreno, tal como consignó EFE.

El cuerpo de Cascos Blancos de Argentina, dependiente de la Cancillería, cuenta con funciones centradas en la asistencia frente a emergencias, operaciones humanitarias y gestión del riesgo de desastres. EFE subrayó que este organismo opera como herramienta institucional que facilita la acción humanitaria del Estado argentino tanto en su territorio como en el exterior. Según el presidente Milei, la integración de los Cascos Blancos en la misión internacional refuerza el compromiso de Argentina con acciones de diplomacia activa orientadas a la resolución de crisis.

EFE reportó además que Argentina figura entre los principales aliados de Estados Unidos e Israel dentro de la Junta de Paz, con la decisión de Milei de inscribir al país como miembro fundador y alinear su política exterior con lo que definió como la defensa internacional de la libertad y la oposición al terrorismo. Durante su intervención, el mandatario calificó la adhesión de Argentina como un “honor”, estableciendo conexiones explícitas entre la cooperación en Gaza y el posicionamiento geopolítico de su gobierno.

En la reunión celebrada en la capital estadounidense, varias delegaciones subrayaron el carácter urgente de la reconstrucción en Gaza tras el último ciclo de violencia entre Israel y el grupo Hamás. El plan presentado por la Junta encabezada por Trump propone coordinar contribuciones tanto materiales como de personal de países participantes para instaurar estabilidad, asistencia humanitaria y desarrollo institucional, funciones que según explicó EFE estarán a cargo de la nueva Fuerza Internacional, con los Cascos Blancos de Argentina como uno de los actores principales.

El medio EFE también detalló la convicción argentina de que iniciativas colectivas como la Junta de Paz pueden ofrecer un marco institucional para enfrentar los desafíos de la región, insistiendo en que el involucramiento directo de los países miembros busca sostener el proceso de reconstrucción a largo plazo. Milei hizo hincapié en la necesidad de una diplomacia que asuma riesgos y apoyó públicamente el enfoque propuesto por el expresidente de Estados Unidos.

En síntesis, la participación de Argentina en este consejo internacional se interpreta como un paso adicional en su alineamiento con los intereses de Washington y Jerusalén, usando la herramienta de los Cascos Blancos para fortalecer su contribución multilateral ante crisis internacionales, según recabó EFE en su cobertura del encuentro y el anuncio presidencial.