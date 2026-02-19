Agencias

Medio centenar de desalojados en un barrio de Loja por el riesgo de caída de una roca del Hacho

Expertos del Instituto Geológico y Minero junto a autoridades locales mantienen evacuadas 24 viviendas en Loja mientras intentan estabilizar una roca de 60 toneladas cuya caída amenazaría numerosas casas, según comunicó el Ayuntamiento a través de redes sociales

Una revisión con dron realizada el domingo pasado por técnicos del Instituto Geológico y Minero de España, junto con personal del servicio de Emergencias 112 Andalucía, determinó la necesidad de prolongar el desalojo preventivo de 24 viviendas en Loja debido a la inestabilidad de una roca de aproximadamente 60 toneladas en la ladera del monte Hacho. Según consignó Europa Press, este análisis confirmó que la situación seguía representando un riesgo significativo para las viviendas localizadas en la zona de la Calera, dentro del barrio de la Estación de San Francisco. El Ayuntamiento de Loja ha mantenido a la población informada a través de sus redes sociales acerca del avance de los trabajos y las medidas de seguridad implementadas.

Desde el miércoles, especialistas del Ayuntamiento, junto a expertos del Instituto Geológico y Minero, supervisan los trabajos destinados a estabilizar la roca que se desplazó tras los recientes episodios de temporal. Europa Press detalló que la evacuación afecta a cerca de medio centenar de personas y que la previsión inicial es que las familias puedan regresar a sus hogares la semana siguiente, en función de la evolución de las labores de fijación. El Ayuntamiento ha advertido que “se trata de una roca de grandes dimensiones y de unas 60 toneladas que presenta un riesgo inminente de desprendimiento, en la ladera del monte Hacho”.

El desalojo comenzó el jueves pasado, cuando se detectó el peligro tras la observación de movimientos en la roca tras el paso de la borrasca 'Leonardo'. El área se encuentra completamente acotada al tráfico tanto vehicular como peatonal, permaneciendo cortada hasta nuevo aviso por razones de seguridad, según reiteró el Ayuntamiento a través de sus canales oficiales.

Europa Press reportó que las personas desalojadas han sido alojadas temporalmente en hoteles, una medida contemplada en el protocolo de emergencia diseñado para este tipo de situaciones. Las autoridades locales y regionales continúan trabajando de manera coordinada para reducir el riesgo y restaurar la normalidad en la zona afectada cuando las condiciones lo permitan.

En relación al suministro de agua potable, Europa Press informó que persisten dificultades en la pedanía de Riofrío debido a la turbidez ocasionada por la borrasca. En Fuente Camacho, en cambio, el suministro volvió a considerarse apto para el consumo domiciliario a partir del martes, tras la correspondiente declaración de seguridad sanitaria por los técnicos responsables.

Por otro lado, la piscifactoría de Caviar de Riofrío experimentó únicamente daños menores a raíz de las lluvias intensas y los deslizamientos provocados por el temporal. Según recogió Europa Press de fuentes de la empresa, la acumulación de barro y algún talud desprendido constituyeron los principales perjuicios, sin que se registraran pérdidas de truchas ni esturiones. El éxito en la protección de los ejemplares se debió al traslado preventivo de unas 300 unidades el día antes de la llegada de la borrasca, reubicándolas en una zona más segura dentro de la propia instalación, lo que permitió evitar daños mayores y centrar los esfuerzos de recuperación principalmente en las tareas de limpieza.

Las autoridades municipales han reiterado que la seguridad de las personas es la prioridad en este episodio e informan de manera constante sobre el desarrollo de los trabajos. Los equipos técnicos mantienen un seguimiento continuo del estado de la roca y de las condiciones del terreno, para evaluar el riesgo y tomar decisiones sobre la posibilidad de permitir el retorno de las familias afectadas a sus viviendas.

