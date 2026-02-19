Agencias

Malí "neutraliza" a cerca de 20 "terroristas" en dos bombardeos al noreste de Bamako

El Ejército de Malí ha anunciado la "neutralización" de alrededor de 20 "terroristas" en una serie de bombardeos perpetrados en la región de Segú, situada al noreste de la capital, Bamako, en el marco de una operación para desarticular un intento de atacar "un convoy logístico" de las Fuerzas Armadas.

Así, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que la Fuerza Aérea "llevó a cabo con éxito dos bombardeos dirigidos contra grupos armados terroristas en Ké-Macina", antes de afirmar que el primero de ellos fue lanzado contra sospechosos "emboscados" y que "se preparaban para pasar a la acción contra un convoy logístico de las Fuerzas Armadas malienses".

"Un segundo bombardeo de precisión estuvo dirigido contra otro grupo armado terrorista que intentaba evacuar a los heridos en la zona de contacto", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que "el balance provisional es de al menos una veintena de terroristas neutralizados, así como la destrucción de la totalidad de su material logístico".

En este sentido, ha aplaudido "la profesionalidad" de las Fuerzas Armadas y ha reiterado la "determinación inquebrantable" de los militares a la hora de "perseguir a los grupos terroristas hasta sus últimas trincheras en la totalidad del territorio nacional". "Unidos, venceremos", ha remachado.

El Ejército maliense aseguró esta misma semana haber matado a "numerosos terroristas" en otra operación "de envergadura" en Segú, cerca de una semana después de anunciar la muerte de alrededor de 35 presuntos terroristas en una serie de bombardeos ejecutados contra los alrededores de la ciudad de Segú.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.

