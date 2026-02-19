La Reina Letizia estrena una falda ideal de cuadros de Bimba y Lola en su visita a Elda

El recorrido de la Reina Letizia por la fábrica de la marca Pedro García en Elda incluyó momentos de especial atención a los procesos de confección de calzado, según informó el medio de comunicación encargado de la cobertura. La visita formó parte de los actos por el centenario de la firma, fundada en 1925 en la localidad alicantina, que ha mantenido toda su producción en España y ha reforzado su presencia internacional gracias a la calidad de sus materiales y al control exhaustivo sobre el diseño y la fabricación. Durante el evento, destacó la apuesta de la casa Pedro García por potenciar la industria nacional, al mismo tiempo que la monarca reiteró su respaldo a la moda española con la elección de prendas y accesorios nacionales.

Tal como publicó la fuente, el viaje de la Reina Letizia a la Comunidad Valenciana, específicamente el jueves 19 de febrero, se desarrolló solo un día después de que presidiera en Madrid la presentación de la “Alianza por la Lana”, una iniciativa dirigida a resaltar la importancia del sector lanar en España y valorizar este material por medio del diseño. Durante esa jornada, la monarca subrayó la conexión entre el patrimonio textil nacional y la innovación en la industria, dando continuidad a su mensaje en la visita a Elda con una presencia activa en la conmemoración de los cien años de Pedro García.

El medio detalló que en este contexto, la Reina Letizia eligió para su vestimenta una falda de estreno de la firma gallega Bimba y Lola, reconocida en el sector por su producción local y su representación del diseño contemporáneo nacional. La prenda, de largo midi y corte en línea A, está confeccionada en mezcla de lana y presenta un estampado de cuadros marrones con efecto deshilachado, elementos propios de la temporada invernal que han ganado terreno entre las tendencias recientes. El precio actual en la web oficial de la marca es de 115 euros, tras verse rebajado desde su costo original de 165 euros, según reportó el medio citado.

La monarca combinó esta falda con un jersey básico de punto en azul marino y botas altas de piel en negro, de tacón medio, en una elección que resalta la versatilidad de la pieza destacada. En cuanto a los complementos, la Reina optó por un collar corto de eslabones metalizados y pendientes largos en tonos marrones, un conjunto que llamó la atención de los asistentes por su armonía cromática y adaptación al entorno formal del acto conmemorativo.

La visita al taller y las instalaciones de Pedro García permitió a la Reina observar de cerca diferentes etapas del proceso productivo, desde la selección de las materias primas hasta los controles de calidad finales. Según consignó la fuente, la firma mantiene desde sus orígenes todos los procedimientos dentro de España, priorizando tanto la conservación del empleo local como el prestigio asociado a sus estándares de fabricación.

Al margen de la relevancia simbólica del centenario para la empresa, el evento puso el foco en la supervivencia de una industria que ha enfrentado desafíos del mercado internacional y la expansión de nuevas tendencias en el consumo de moda y calzado, de acuerdo con lo reportado por el medio. La Reina Letizia, en este sentido, reiteró su respaldo a la producción local al seleccionar cada elemento de su vestuario entre firmas que apuestan por el diseño y la manufactura en España.

El medio informó que el acto incluyó un recorrido guiado por los responsables de Pedro García, quienes explicaron la evolución de la empresa, desde su fundación hasta su consolidación como referente en mercados exteriores. La presencia de la monarca fue interpretada por los organizadores como señal de apoyo institucional al sector, además de su incidencia mediática como referente de las tendencias de moda en el entorno nacional.

Durante el evento, la Reina Letizia interactuó con miembros del equipo de Pedro García, interesándose por las innovaciones técnicas y el proceso de adaptación a las nuevas demandas del mercado. El aniversario se celebró, además, con la presentación de una colección especial inspirada en el legado histórico y el archivo de la casa, lo que, según el medio, refuerza la identidad de la marca al destacar el valor de la tradición y la calidad.

En conclusión, la visita de la monarca a Elda y su destacada elección de moda reafirmaron, según la fuente original, el vínculo entre la familia real y el impulso a la industria nacional, así como la influencia de la Reina Letizia en la consolidación de tendencias actuales dentro del panorama español.