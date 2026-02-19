Agencias

La Habana tacha de "especulación" posible contacto entre Rubio y un nieto de Raúl Castro

El embajador cubano ante la ONU rechaza reportes estadounidenses sobre comunicaciones con allegados de figuras del gobierno, subraya que cualquier entendimiento requiere respeto y equidad, y descarta aceptar presiones o condiciones externas para un posible diálogo

Guardar

Cuestionamientos sobre la veracidad de informaciones divulgadas en torno a supuestos contactos entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro marcaron la respuesta oficial cubana en Naciones Unidas. Según informó la agencia EFE, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, calificó tales informes como “especulación” e insistió en que La Habana solo se guía por hechos comprobables y públicos. Este posicionamiento surge tras la publicación del portal estadounidense Axios, que indicó que Rubio habría sostenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro. El contexto de estas presuntas negociaciones coincide con el incremento de la presión de Washington sobre la isla, incluidas nuevas restricciones al suministro de petróleo, lo que ha agudizado la crisis energética en el país.

De acuerdo con EFE, Soberón citó que “esos mismos medios dicen después que no tienen confirmación de lo que están publicando. Por tanto, a mí eso me suena a especulación. Yo me baso en hechos", precisando que Cuba descarta dar crédito a informaciones no verificadas y carece de elementos confirmados sobre los presuntos contactos. Además, el diplomático evitó referirse a detalles o posibles contactos específicos relacionados con el alivio de la crisis petrolera, reiterando en cambio la disposición de la isla para dialogar bajo ciertas condiciones.

El medio EFE consignó que Soberón recalcó la voluntad cubana de establecer diálogo, siempre y cuando este se fundamente en el respeto mutuo, la igualdad de condiciones, el respeto a la soberanía nacional, la independencia y el principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados. Según sus palabras, esa postura no representa una novedad y remite a momentos previos en la relación bilateral en que se alcanzaron avances prácticos cuando se cumplieron esas bases.

La agencia EFE detalló también que Soberón, al referirse a la posibilidad de que México actuara como mediador, optó por agradecer la solidaridad histórica de ese país hacia Cuba, tanto en términos de envío de ayuda como de gestiones diplomáticas. No profundizó, sin embargo, en escenarios concretos ni adoptó una posición sobre la intervención de terceros en eventuales negociaciones.

En su diálogo con EFE, Soberón enfatizó que cualquier eventual conversación entre Cuba y Estados Unidos debería darse sin presiones externas adicionales y rechazó la aceptación de condicionamientos impuestos por agentes externos. El funcionario señaló que Cuba no impone condiciones previas para dialogar, pero tampoco acepta que otros países le impongan las suyas. “Nosotros no imponemos condiciones a nadie, pero tampoco aceptamos que se nos impongan”, explicó.

Según EFE, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró en días recientes que su administración mantiene conversaciones con altos funcionarios del Ejecutivo cubano, a pesar de las negativas expresadas por La Habana respecto a esos contactos. Dicha afirmación se enmarca en una narrativa sostenida por el Gobierno de Estados Unidos que, hasta el momento, no ha sido confirmada públicamente por la parte cubana a partir de hechos verificables.

Durante su intervención, Soberón insistió en que la historia de la política exterior cubana demuestra la efectividad del diálogo bilateral sobre principios de igualdad y respeto. Recordó que experiencias previas indicaron resultados prácticos cuando ambas partes acordaron reglas básicas para las conversaciones, descartando procesos marcados por presiones o imposiciones. La exigencia, a juicio del diplomático, consiste en establecer normas mínimas que garanticen la seriedad y efectividad del diálogo.

De acuerdo con el registro de EFE, las declaraciones de Soberón reafirman la postura oficial de La Habana frente a informaciones surgidas en medios estadounidenses y la disponibilidad del Gobierno cubano para avanzar en conversaciones, siempre que se respeten garantías fundamentales de soberanía, independencia y ausencia de injerencias externas.

Temas Relacionados

CubaDiálogo diplomáticoMarco RubioRaúl CastroErnesto Soberón GuzmánEstados UnidosLa HabanaNaciones UnidasCrisis energéticaRelaciones bilateralesEFE

Últimas Noticias

La mudanza de Zuckerberg a Miami refleja el imán fiscal del sur de Florida para los ricos

El fundador de Meta adquiere una mansión valorada en 200 millones de dólares en Indian Creek, sumándose a la ola de magnates atraídos por los beneficios impositivos y el entorno exclusivo del sur de Florida, según expertos y reportes recientes

Infobae

México amplía definición de abuso sexual y establece que el silencio no es consentimiento

La Cámara de Diputados aprobó reformas que redefinen el marco legal para castigar actos de índole sexual sin permiso explícito, refuerzan agravantes, endurecen penas y eliminan la presunción de consentimiento ante ausencia de oposición por parte de la víctima

Infobae

Embajador cubano en ONU: "La Habana está preparada para un bloqueo total de EE. UU."

El representante de Cuba ante las Naciones Unidas advierte que el país tiene estrategias para afrontar nuevas restricciones estadounidenses, enfatiza la resiliencia de la sociedad y reafirma que la prioridad es asegurar el acceso a bienes y servicios esenciales

Infobae

México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco

Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero

Infobae

La Cámara de Comercio de EEUU espera reembolsos arancelarios "significativos" para pequeñas empresas

La Cámara de Comercio de