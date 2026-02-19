La Habana tacha de "especulación" posible contacto entre Rubio y un nieto de Raúl Castro

Cuestionamientos sobre la veracidad de informaciones divulgadas en torno a supuestos contactos entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro marcaron la respuesta oficial cubana en Naciones Unidas. Según informó la agencia EFE, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, calificó tales informes como “especulación” e insistió en que La Habana solo se guía por hechos comprobables y públicos. Este posicionamiento surge tras la publicación del portal estadounidense Axios, que indicó que Rubio habría sostenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro. El contexto de estas presuntas negociaciones coincide con el incremento de la presión de Washington sobre la isla, incluidas nuevas restricciones al suministro de petróleo, lo que ha agudizado la crisis energética en el país.

De acuerdo con EFE, Soberón citó que “esos mismos medios dicen después que no tienen confirmación de lo que están publicando. Por tanto, a mí eso me suena a especulación. Yo me baso en hechos", precisando que Cuba descarta dar crédito a informaciones no verificadas y carece de elementos confirmados sobre los presuntos contactos. Además, el diplomático evitó referirse a detalles o posibles contactos específicos relacionados con el alivio de la crisis petrolera, reiterando en cambio la disposición de la isla para dialogar bajo ciertas condiciones.

El medio EFE consignó que Soberón recalcó la voluntad cubana de establecer diálogo, siempre y cuando este se fundamente en el respeto mutuo, la igualdad de condiciones, el respeto a la soberanía nacional, la independencia y el principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados. Según sus palabras, esa postura no representa una novedad y remite a momentos previos en la relación bilateral en que se alcanzaron avances prácticos cuando se cumplieron esas bases.

La agencia EFE detalló también que Soberón, al referirse a la posibilidad de que México actuara como mediador, optó por agradecer la solidaridad histórica de ese país hacia Cuba, tanto en términos de envío de ayuda como de gestiones diplomáticas. No profundizó, sin embargo, en escenarios concretos ni adoptó una posición sobre la intervención de terceros en eventuales negociaciones.

En su diálogo con EFE, Soberón enfatizó que cualquier eventual conversación entre Cuba y Estados Unidos debería darse sin presiones externas adicionales y rechazó la aceptación de condicionamientos impuestos por agentes externos. El funcionario señaló que Cuba no impone condiciones previas para dialogar, pero tampoco acepta que otros países le impongan las suyas. “Nosotros no imponemos condiciones a nadie, pero tampoco aceptamos que se nos impongan”, explicó.

Según EFE, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró en días recientes que su administración mantiene conversaciones con altos funcionarios del Ejecutivo cubano, a pesar de las negativas expresadas por La Habana respecto a esos contactos. Dicha afirmación se enmarca en una narrativa sostenida por el Gobierno de Estados Unidos que, hasta el momento, no ha sido confirmada públicamente por la parte cubana a partir de hechos verificables.

Durante su intervención, Soberón insistió en que la historia de la política exterior cubana demuestra la efectividad del diálogo bilateral sobre principios de igualdad y respeto. Recordó que experiencias previas indicaron resultados prácticos cuando ambas partes acordaron reglas básicas para las conversaciones, descartando procesos marcados por presiones o imposiciones. La exigencia, a juicio del diplomático, consiste en establecer normas mínimas que garanticen la seriedad y efectividad del diálogo.

De acuerdo con el registro de EFE, las declaraciones de Soberón reafirman la postura oficial de La Habana frente a informaciones surgidas en medios estadounidenses y la disponibilidad del Gobierno cubano para avanzar en conversaciones, siempre que se respeten garantías fundamentales de soberanía, independencia y ausencia de injerencias externas.