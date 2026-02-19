Huelga con alta adhesión y protestas marcan el debate de la reforma laboral en Argentina

Natalia Kidd

Buenos Aires, 19 feb (EFE).- El debate en el Congreso de Argentina del polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei fue blanco este jueves de protestas callejeras repelidas por la policía y de una huelga general que, según las centrales sindicales, cosechó un elevado nivel de adhesión.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país y de raigambre peronista, aseguró que la medida de fuerza de 24 horas -la cuarta desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023- tuvo un seguimiento del 90 %.

"Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90 % de la actividad detenida", afirmó en una rueda de prensa Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT.

El dirigente sindical recordó que, desde que Milei está al frente del Ejecutivo, se pierden 400 puestos de trabajo formales al día, con un "rompimiento del tejido social y productivo", y afirmó que el proyecto de reforma no tiene nada de "modernización laboral", como asegura el Gobierno, sino que implica "un retroceso de 100 años" en materia de derechos laborales.

La huelga ha afectado a todo tipo de actividades, desde la Administración pública, la industria y el comercio exterior hasta el transporte de pasajeros.

Las aerolíneas cancelaron unos 400 vuelos, lo que afectó a cerca de 64.000 pasajeros, de acuerdo a datos de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina.

Las seis principales entidades empresariales del país, que apoyan la reforma laboral, sostuvieron en un comunicado conjunto que respetan el derecho constitucional de la protesta pero que "Argentina necesita consensos y no medidas que profundicen la incertidumbre".

De acuerdo a cálculos de la Universidad Argentina de la Empresa, esta huelga nacional conlleva pérdidas por 489 millones de dólares, equivalente a un 20 % de la producción del país en el día.

Protestas en las calles

Si bien la CGT convocó a la huelga sin movilización, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), movimientos sociales y agrupaciones políticas de izquierda se concentraron en los alrededores del Congreso, en Buenos Aires, para manifestar su desacuerdo con la reforma laboral.

La protesta coincidió con el debate de la iniciativa en el pleno de la Cámara Baja, una discusión que se prevé se prolongará hasta la madrugada.

"Creemos que si luchamos, podemos ganar. Logramos que la CGT convoque al paro y ahora queremos que sigan con un plan de lucha, de 36 horas, para ganar", dijo a EFE Mónica Schlotthauer, dirigente del sindicato de los trabajadores ferroviarios.

La movilización se vio alterada cuando un grupo de manifestantes intentó derribar uno de los vallados que rodean al Congreso y los efectivos de fuerzas de seguridad respondieron con el lanzamiento de chorros de agua, gases pimienta y lacrimógeno, para luego dispersar al resto de las personas que protestaban.

Según fuentes oficiales, las fuerzas federales detuvieron a cuatro personas y la Policía capitalina arrestó a otras ocho, mientras los servicios médicos debieron asistir a al menos tres heridos.

Una reforma polémica

El denominado proyecto de modernización laboral cambia radicalmente las condiciones de las relaciones de trabajo en Argentina, donde hay un alto nivel de empleo informal y donde se han destruido miles de puestos formales en los últimos años.

La iniciativa cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciendo las mismas; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que perjudican al trabajador.

"Esta reforma esclavista, que nos quiere hacer retroceder al siglo XIX, nos afecta particularmente a las mujeres y disidencias. Hoy somos la mayoría entre los sectores más precarizados de la economía. Con esta ley vamos a estar más precarizadas aún", dijo a EFE Mercedes de Mendieta, exdiputada y dirigente del partido Izquierda Socialista.

Tras su aprobación en la Cámara Baja, la iniciativa regresará al Senado ya que el texto ha sido modificado respecto al aprobado por la Cámara Alta el pasado 12 de febrero. EFE

