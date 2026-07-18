El correísmo asegura que tiene alianzas con más partidos para las elecciones en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 17 jul (EFE).- La presidenta del correísmo, Gabriela Rivadeneira, aseguró este viernes que han sellado alianzas con más partidos para no quedarse fuera de las elecciones locales de noviembre, después de que un juez electoral suspendió al movimiento que iba a cobijar a algunas de sus principales figuras debido a que también fueron inhabilitados meses atrás.

"Tenemos un registro de alianzas (...) Así que sí, nuestras candidaturas serán inscritas para este proceso electoral", aseguró Rivadeneira durante una entrevista con el programa digital Los Outsiders.

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y principal fuerza de oposición en Ecuador, afirmó que ya se habían preparado "para todos los escenarios" después de que en marzo pasado un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió al movimiento por nueve meses a pedido de la Fiscalía.

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El magistrado admitió a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como 'Caja Chica'.

En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

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Este viernes pasó algo similar con el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que ya había elegido como candidatos a dignidades locales a algunos miembros del correísmo, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, o Luisa González, quien busca la Prefectura de la provincia de Manabí, uno de los bastiones de la RC.

Otro juez suspendió a Amigo por nueve meses tras recibir otra alerta de Alarcón sobre una investigación en curso en contra del movimiento y sus directivos por presunto lavado de activos.

"Ya habíamos advertido que cualquiera que sea el vehículo que anunciemos para acoger las candidaturas de la Revolución Ciudadana se ponía en la mira de la suspensión, la persecución y el hostigamiento. Este no es un caso aislado", señaló Rivadeneira.

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La dirigente añadió que los nombres de los partidos con los que han hecho alianzas se conocerán una vez que sus candidatos estén inscritos, durante los primeros días de agosto.

Correa, por su parte, afirmó que la suspensión del movimiento Amigo no era un "atentado contra el correísmo", sino "contra la democracia". "¿Permitirá Ecuador, Latinoamérica y el mundo este escandaloso asalto a la democracia?", cuestionó en su cuenta de la red social X. EFE

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