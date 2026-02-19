Agencias

Fúnez (PP) pregunta "qué está pasando" para que maten a mujeres con órdenes de protección: "Estamos fallando a todas"

Guardar

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Carmen Fúnez, se ha preguntado "qué está pasando" para que mujeres con orden de proteccion sigan sufriendo la violencia machista y ha lamentado el último asesinato de una mujer en Madrid a manos de expareja. "Les estamos fallando a todas", ha argumentado Funes para quien "es algo tremendamente grave".

"Es la séptima víctima en la que llevamos de año y estamos a mediados de febrero", se ha lamentado Funes quien ha instado a trabajar con las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "para saber exactamente cuáles son las medidas que verdaderamente necesitan".

"Esto no es una cuestión de que hoy compramos pulseras antimaltrato que no funcionan y las cambiamos por unas para poner en los tobillos, sino de estar unidos para dar confianza a las víctimas y que se atrevan a denunciar", ha argumentado la dirigente popular quien ha insistido en "poner todos los medios necesarios" para protegerlas. "Les estamos fallando a todas".

Preguntada por las declaraciones de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, sobre el feminismo de Vox, Funes ha precisado que lo que su compañera de partido argumentó es que "lo que ella entendía por feminismo, y que entendía que debía ser también compartido por Vox".

En su opoinión, "o se defiende a la mujer o no se defiende, o se cree en la igualdad de oportunidades y de derechos de hombres y mujeres o no se cree, no es una cuestión de etiquetas", ha añadido Fúnez.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tolón al PP sobre la LOMLOE: "La vamos a desarrollar como ustedes no hicieron: con consenso, con diálogo y dinero"

La responsable de Educación ante el Congreso defendió la nueva normativa comprometiéndose a priorizar el acuerdo, la inversión y la mejora de becas, señalando que se duplicarán los recursos y se impulsarán medidas para alumnado y docentes

Tolón al PP sobre la

Ya hay fecha para el Google I/O 2026: se celebrará los días 19 y 20 de mayo

La mayor cita tecnológica de la compañía promete revelar nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial y actualizaciones en productos clave, con charlas de expertos, debates entre líderes del sector, experiencias interactivas y acceso digital en vivo para todo el mundo

Ya hay fecha para el

Carrefour abrirá más de 750 nuevas tiendas en España hasta 2030

En el marco de su renovada hoja de ruta, el grupo francés impulsará un ambicioso plan de crecimiento en la península, priorizando el fortalecimiento de su presencia y la creación de valor a través de nuevas aperturas y formatos innovadores

Carrefour abrirá más de 750

IPC en Reino Unido y Francia, gráficos

La inflación en Reino Unido cae al nivel más bajo en dos años, mientras que Francia registra un pequeño aumento durante enero según datos macroeconómicos oficiales, mostrando diferencias en el comportamiento económico de ambas potencias europeas en el inicio de 2024

Infobae

Arranca en Ginebra el segundo día de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EEUU

Delegados de los tres países se reúnen en Suiza para definir parámetros clave en busca de un pacto que detenga el conflicto, tras avances reconocidos por funcionarios de ambos lados y expectativa ante posibles anuncios sobre el proceso

Arranca en Ginebra el segundo