Francia afea a la Comisión ir a la Junta de Paz sin mandato de los 27 mientras la comisaria reivindica su papel

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha cargado contra la Comisión Europea por haber mandado a la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a la reunión de este jueves de la Junta de Paz propuesta por Donald Trump, esgrimiendo que "nunca debería haber asistido" por no tener el mandato de los 27 Estados miembro de la UE.

"La Comisión Europea nunca debería haber asistido a la reunión de la Junta de Paz en Washington hoy, ya que no había recibido un mandato del Consejo para hacerlo. Más allá de las cuestiones políticas legítimas planteadas por la Junta de la Paz, la Comisión debe respetar escrupulosamente el derecho europeo y el equilibrio institucional en toda circunstancia", ha manifestado en un mensaje en redes sociales.

Barrot ha criticado así la decisión del Ejecutivo comunitario de haber enviado a la comisaria a la iniciativa promovida por el inquilino de la Casa Blanca, en el mismo día que la Comisión ha justificado su decisión, alegando que Ursula von der Leyen recibió una invitación personal para acudir y que Suica no participa en nombre de toda la Unión.

De este modo, según la visión de Bruselas, Suica acude a la reunión en calidad de miembro del Colegio de Comisarios, pero no en representación de los Veintisiete, ya que cualquier posición sobre política exterior debe ser fijada antes por unanimidad entre todos los Estados miembro de la UE.

La decisión, que no ha sido consultada con Estados miembros, según fuentes diplomáticas, sucede después de que tanto el Ejecutivo comunitario como los 27 hubieran rechazado participar en la Junta de Paz esgrimiendo "serias dudas" sobre "la compatibilidad" de la propuesta realizada por la Administración Trump con la Carta de Naciones Unidas, su gobernanza o su ámbito de actuación.

Entre las dudas se encuentran algunas relativas al formato, ya que hay más países de los que la Unión Europa esperaba, y también sobrevuelan dudas jurídicas de compatibilidad con la ONU y con el Derecho de la Unión Europea, ya que Trump ha planteado que el futuro del organismo pasa por ser permanente y mediar en otros conflictos, rol que ya ejerce Naciones Unidas.

LA COMISARIA REIVINDICA SU PAPEL

Casi 50 países se han sumado a la sesión inicial de la Junta de Paz que se celebra este jueves en la capital estadounidense, excediendo así los participantes a los 27 miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la Unión Europea: Bulgaria y Hungría.

Eso sí, hay varios Estados miembro del bloque comunitario que han acudido en calidad de observadores, como el caso de Italia, Grecia o Chipre. También ha acudido como observadora la comisaria Suica en representación del Ejecutivo comunitario, aunque Bruselas se ha resistido a definir su rol y se ha limitado a decir que no es miembro de la Junta de Paz.

De hecho, según imágenes remitidas por la Casa Blanca, la bandera de la Unión Europea ha sido exhibida durante el acto en un panel decorativo, junto a la de otros Estados de la UE como Alemania, Finlandia o Austria.

Con todo, la propia comisaria ha defendido su rol en Washington en un mensaje en redes sociales en el que ha sostenido que el objetivo de la Comisión "es claro": "Acción coordinada, gobernanza responsable y resultados tangibles para el pueblo palestino".

Suica ha reiterado que la UE es "el mayor donante internacional del pueblo palestino" y que, desde 1994, ha proporcionado cerca de 30.000 millones de euros en asistencia a la población, de los cuales 3.000 millones se han repartido desde 2020.

Más tarde, ha informado de reuniones en los márgenes de la Junta de Paz con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty; con el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi; y con el jefe de la diplomacia de Arabia Saudí, Adel al Jubeir.

La participación de la comisaria en la Junta de Paz ha sido criticada también por grupos políticos del Parlamento Europeo como los socialistas (S&D), los liberales (Renew) y la izquierda (The Left), que han coincidido en reclamar una explicación a la Comisión por tomar esa decisión sin la unanimidad de los 27.