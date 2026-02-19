Agencias

El tricampeón del mundo Óscar Freire, nuevo embajador de 'Decathlon' en ciclismo

El exciclista español Óscar Freire, "una de las grandes leyendas del deporte español e internacional", se incorpora a 'Decathlon' como nuevo embajador de la marca, reforzando su apuesta por el ciclismo y la conexión directa con la comunidad de aficionados, según informó este jueves la compañía de equipamiento deportivo.

Entre sus proezas, Freire destaca por ganar tres oros mundiales en carretera (1999, 2001 y 2004), sus victorias en siete etapas de La Vuelta a España, cuatro etapas en el Tour de Francia y por ser el único español en conseguir ganar el maillot verde del Tour, como líder de la clasificación por puntos. "Su trayectoria lo convierte en uno de los ciclistas más influyentes de su generación y un referente absoluto para el ciclismo español", señaló 'Decathlon'.

Como embajador de la compañía, Óscar Freire aportará "toda su experiencia y cercanía para acercar el ciclismo a los aficionados de todos los niveles". Además, su incorporación permitirá impulsar proyectos como el 'social cycling' a través de la iniciativa la 'Grupetha Decathlon', con el objetivo de llegar a todos los aficionados el deporte. Se crearán experiencias únicas para los clientes, incluyendo 'meet & greets', salidas exclusivas y actividades especiales en grandes momentos del calendario ciclista, como el Tour de Francia y La Vuelta.

La colaboración también reforzará la presencia de 'Decathlon' en eventos y competiciones de referencia, como Quebrantahuesos, 7 Picos o Sea Otter, aportando visión experta y generando oportunidades para disfrutar del ciclismo de manera inclusiva y cercana.

"Agradezco a 'Decathlon' la confianza depositada en mí como embajador de ciclismo. Estoy seguro de que juntos llevaremos la pasión por este deporte mucho más lejos. Es un auténtico privilegio formar parte de la familia de Decathlon. Es una marca que apuesta de verdad por la calidad, hasta el punto de contar con propio equipo profesional, con el que seguro disfrutaremos muchísimo los amantes del ciclismo", afirmó el cántabro en declaraciones facilitadas por 'Decathlon', que celebra que con Freire "posiciona su marca como referente del ciclismo en España, combinando innovación, comunidad y experiencia deportiva".

EuropaPress

