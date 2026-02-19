El tenista español Carlos Alcaraz agota a Khachanov y llega a semifinales de Doha

El tenista español Carlos Alcaraz superó (6-7(3), 6-4, 6-3) al ruso Karen Khachanov este jueves para alcanzar la ronda de semifinales en el torneo ATP 500 de Doha, donde se medirá este viernes al también ruso Andrey Rublev, vigente campeón.

El murciano tuvo un tercer test exigente en la capita de Catar, pero no lo suficiente para terminar con la andadura del flamante campeón del Abierto de Australia. Alcaraz, que a principios de mes en Melbourne se convirtió en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam', mantiene su ambición intacta en busca de un segundo título seguido como presentación del 2026.

Ni los franceses Valentin Royer y Arthur Rinderknech, ni Khachanov vendieron barata su piel, pero Alcaraz tuvo tenis y gasolina para salir airoso. Al ruso precisamente le fallaron las fuerzas, mientras el murciano seguía pletórico en el segundo set para iniciar su remontada. El español cedió una primera manga muy igualada, la mejor de Khachanov en mucho tiempo.

Con un 5-0 en contra en duelos directos, el ruso dio todo para cambiar su historial. Ambos salvaron bolas de 'break' en contra, Alcaraz dos en el séptimo juego y otra más en el noveno, donde tuvo un caliente enfrentamiento con la juez de silla por un aviso por tiempo para sacar. A continuación, el español tuvo bola de set, pero el ruso forzó una muerte súbita mala del número uno.

La resistencia de Khachanov llegó hasta el quinto juego del segundo set, donde cometió cuatro errores ante la presión de Alcaraz. El murciano se puso por delante y forzó el tercer parcial, donde el ruso vio la muerte anunciada ante una roca. El intercambio de peloteos fue para el español y, con el 'break' en el quinto juego, y otro más en el último, el triunfo le citó con un Rublev que defiende título y que en cuartos superó también este jueves al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6(2).