Economía constata el buen momento del sector asegurador, pero insta a que se supere

El sector asegurador español alcanzó en 2025 una tasa de solvencia del 239%, un resultado atribuido tanto a la solidez en el comportamiento del negocio como al crecimiento de los fondos propios y el aumento en el volumen de operaciones por parte de las aseguradoras, según informó El Español-Invertia. Este dato se produce en un contexto en el que las inversiones y la buena gestión financiera han incidido directamente en la fortaleza de estas compañías, que cerraron el año con carteras estables y calidad crediticia favorable.

De acuerdo con la información de El Español-Invertia, José Antonio Fernández de Pinto, director general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, presentó las cifras del año durante el I Observatorio del Sector Asegurador. Fernández de Pinto expuso que las primas totales sumaron 85.000 millones de euros, de los cuales 50.000 millones correspondieron a seguros generales y 35.000 millones a seguros de vida. El segmento Vida experimentó un crecimiento superior al 22%, un avance motivado principalmente por la expansión de los seguros de ahorro, mientras que No Vida registró un alza interanual del 7,5%. Dentro de este último, se destacó la recuperación de algunos ramos relevantes, especialmente el seguro de autos, tras verse afectado por el encarecimiento de los costes derivados de presiones inflacionarias.

El responsable de la DGSFP subrayó que la estructura de las inversiones dentro de las carteras de las aseguradoras se mantuvo sin cambios significativos y que la rentabilidad estuvo respaldada por los niveles de los tipos de interés y la buena evolución de los activos gestionados. El balance financiero positivo y la solidez patrimonial se reflejaron en las cifras de solvencia, lo que, a juicio de Fernández de Pinto, aporta seguridad tanto a la industria como a los asegurados.

En la rama de los planes de pensiones, datos correspondientes al tercer trimestre de 2025 mostraron que el número de partícipes ascendió a unos 10 millones, mientras que los planes de empleo evidenciaron incrementos. La rentabilidad media alcanzó el 3,8%, y las aportaciones a estos productos aumentaron un 1% en tasa interanual. En contraste, las prestaciones pagadas a los beneficiarios se redujeron un 2,8%. Este conjunto de factores contribuyó a que el ahorro gestionado por el sector asegurador creciera un 3,8% anual, influido principalmente por la revalorización del patrimonio bajo gestión.

Durante el evento organizado por El Español-Invertia, Fernández de Pinto precisó que, pese a la solidez mostrada, el sector enfrenta desafíos que exigen una revisión continua de sus estrategias y capacidades. El titular de la DGSFP resaltó la necesidad de que las aseguradoras redoblen esfuerzos para responder a las demandas de los clientes y mantener la relevancia de sus productos y servicios en un entorno en transformación. “Estas cifras son propias de un sector sólido, rentable y resiliente, capaz de sostener el crecimiento incluso en entornos exigentes, como puede ser el que vivimos con la pandemia, en otras crisis que ha tenido España y también en el ámbito internacional. Pero, desde luego, esta fortaleza es un activo estratégico que debemos preservar con una supervisión robusta, prospectiva y basada en riesgos reales”, afirmó el funcionario, citado por El Español-Invertia.

Entre los retos identificados por Fernández de Pinto figura la gestión en contexto de incertidumbre macroeconómica y geopolítica. Según publicó El Español-Invertia, el máximo responsable de seguros del Ministerio de Economía calificó el ambiente actual de “exigente”, aludiendo a la necesidad de anticipación, prudencia y una administración del riesgo que sea proactiva y basada en escenarios reales de futuro. A ello se suma el papel crucial del sector como canalizador del ahorro a largo plazo, en un contexto de mayor longevidad y marcado por transformaciones demográficas rápidas.

La transformación digital y la ciberresiliencia constituyen otros frentes destacados en el análisis. El Español-Invertia consignó que Fernández de Pinto subrayó la importancia de adoptar la inteligencia artificial de manera “verdaderamente responsable” y enfrentó la cuestión del reto climático, que impacta tanto la operación como la naturaleza de los riesgos asegurados.

El entorno regulatorio también formó parte del debate. Durante su intervención, Fernández de Pinto dejó claro que avanzar hacia una simplificación en las normativas no implica relajar los estándares: “Una simplificación eficaz ‘no significa desregular’, aunque sí ‘eliminar lo accesorio para concentrar los esfuerzos en los riesgos realmente sustantivos’”. El medio El Español-Invertia explicó que existen iniciativas legislativas en preparación, entre ellas una nueva ley del seguro del automóvil, la actualización de Solvencia II y la creación de un marco específico para la recuperación y resolución de entidades aseguradoras.

El panorama descrito en el I Observatorio del Sector Asegurador refleja la presión existente para que la industria mantenga su ritmo de desarrollo y adaptación. Fernández de Pinto reiteró el llamado a las aseguradoras a superar los logros obtenidos, con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos y satisfacer las expectativas de los ciudadanos en una realidad marcada por la volatilidad, los retos tecnológicos y las exigencias de sostenibilidad. Según señaló El Español-Invertia, la agenda de reformas regulatorias y avances institucionales sigue abierta, mientras el sector asume la responsabilidad de consolidar su robustez y contribuir al crecimiento económico del país.