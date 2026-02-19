Crónica del Valencia Basket - Asisa Joventut: 95-84

Brancou Badio emergió como una de las figuras determinantes durante el último cuarto al lograr varios triples consecutivos, aumentando la ventaja local a catorce puntos y asegurando la distancia suficiente para que el Valencia Basket no viera peligrar su triunfo. En un partido de alternativas marcado por las rachas y la efectividad en el lanzamiento exterior, el equipo valenciano sacó rédito de la profundidad de su banquillo y logró frenar los intentos de remontada del Asisa Joventut, una ‘Penya’ que llegó a acercarse peligrosamente en el marcador en varias fases del encuentro. De acuerdo con los detalles publicados por el medio que cubrió el evento, este resultado permitió al conjunto anfitrión mantener vivas sus opciones en la Copa del Rey de baloncesto al clasificarse para las semifinales en su propio feudo del Roig Arena.

El Valencia Basket venció al Asisa Joventut con un marcador de 95-84 en el primer cruce de cuartos de final de la Copa del Rey, según consignó la crónica facilitada por el medio de referencia. El partido se desarrolló ante 13.376 personas que se congregaron en el Roig Arena, donde el ambiente y el apoyo local contribuyeron al empuje del equipo taronja. En los compases iniciales, la ‘Penya’ logró tomar ventaja tras un parcial inicial de 0-7 gracias al acierto de Cameron Hunt, quien resultó el máximo anotador del encuentro con veintiséis puntos y el principal sustento ofensivo para el conjunto de Badalona durante buena parte del partido.

El Joventut aprovechó su movimiento de balón y la eficacia de Hunt para manejar la primera parte y cerrar el primer cuarto con un ajustado 22-23 a su favor. Ante Tomic aportó solidez bajo el aro, mientras que Kraag imprimió energía en ambos costados de la cancha. Sin embargo, el curso del juego se modificó alrededor del final del primer cuarto y el inicio del segundo, cuando un parcial de 10-0 liderado por Jean Montero viró la ventaja hacia el conjunto local. A partir de este momento, según relató el medio citado, el Valencia incrementó su intensidad defensiva y consiguió puntos importantes a través de Jaime Pradilla y el propio Badio, lo que amplió la brecha en el marcador hasta alcanzar el más doce (46-34) al descanso.

Con el inicio del tercer periodo, el Valencia amagó con romper definitivamente el partido al colocarse 51-34, pero el Joventut mostró resiliencia y logró reducir distancias a través de la inspiración anotadora de Hunt y los triples de Ludde Hakanson y Adam Hanga. Un parcial de 0-7 en ese tercer cuarto forzó al cuerpo técnico local a solicitar un tiempo muerto con el electrónico reflejando 61-56. Al término del tercer acto, los catalanes habían acortado la diferencia a siete puntos (67-60) tras anotarse el parcial de 21-26 y recuperar sensaciones luego de estar hasta diecisiete puntos abajo. En esa recta, una falta personal cometida por Hakanson propició que los anfitriones sumaran dos lanzamientos libres adicionales antes de concluir el periodo.

El último cuarto resultó en un intercambio constante de canastas. Cada vez que el Joventut trató de acercarse a través de Kraag o Hanga, el Valencia respondió con acierto exterior, especialmente por medio de Reuvers, Pradilla y, principalmente, Badio, que anotó varias veces casi en jugadas consecutivas desde la línea de triple. Así, el equipo anfitrión estiró la diferencia hasta catorce puntos (85-71), neutralizando cualquier intento final de remontada de los de Badalona. El desenlace se vio marcado por intercambios de canastas que mantuvieron estable la distancia hasta el resultado definitivo de 95-84.

Según detalló el medio especializado, el equipo dirigido por Pedro Martínez se apoyó en una actuación coral con intervención de figuras como Jean Montero, quien aportó dirección y puntos clave —acabando con diecinueve tantos—, mientras que Pradilla sumó quince y Reuvers diez. Nate Reuvers, Jaime Pradilla y Badio destacaron en el tramo decisivo con lanzamientos exteriores que pusieron a resguardo la renta del Valencia. En el Asisa Joventut, más allá de la sobresaliente actuación de Hunt, el equipo contó con aportaciones de Kraag (trece puntos), Rubio (once), Tomic (diez) y Hanga (once), aunque la falta de acierto desde la línea de tres en ciertos momentos resultó crucial para que no pudieran completar una remontada.

El encuentro tuvo momentos destacados, como el parcial de 10-0 encabezado por Montero entre el final del primer periodo y el comienzo del segundo, que sirvió para revertir una desventaja inicial de seis puntos y colocar al Valencia al frente. Desde ese instante, el acierto exterior y la solidez defensiva del conjunto taronja marcaron la pauta, permitiéndoles administrar el juego hasta el desenlace. El Joventut, a pesar de su esfuerzo, no resultó capaz de contrarrestar el empuje local en los tramos en que más se acentuaron los tiros lejanos valencianos.

El medio que cubrió el partido reportó que el Valencia, con este resultado, se convierte en el primer semifinalista y espera al ganador del duelo entre Unicaja y Real Madrid, programado para celebrarse posteriormente en la misma jornada. En los aspectos técnicos, el equipo local contó con ganancias notorias en la rotación y logró mantener el ritmo físico y el acierto en momentos determinantes.

En la ficha técnica del enfrentamiento, el Valencia Basket alineó con Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Reuvers como quinteto titular, completando la nómina con Puerto, de Larrea, Key, Montero, Sako, López-Arostegui y Costello. Del lado del Joventut, el quinteto inicial estuvo conformado por Rubio, Hunt, Kraag, Ruzic y Birgander, acompañados en la rotación por Drell, Hakanson, Vives, Niebla, Tomic y Hanga. Ningún jugador resultó eliminado por acumulación de faltas. Los árbitros designados fueron Pérez Pizarro, Caballero y Olivares.

El Roig Arena acogió el compromiso con una marcada presencia de aficionados locales que presenciaron la clasificación del Valencia Basket, que continúa en carrera por la Copa del Rey tras haber superado uno de los encuentros más exigentes de la jornada, según subrayó el medio especializado al término del partido.