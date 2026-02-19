Agencias

Andrés Mountbatten-Windsor, en libertad tras su detención en la comisaría de Aylsham

La Corona Británica sigue conmocionada por la reciente detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor al que investigan por su relación con las actividades delictivas realizadas por el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Tras más de 11 horas en dependencias judiciales, la Policía del Valle del Támesis lo ha puesto en libertad.

"Este jueves hemos arrestado a un hombre de Norfolk en su sesentena por sospechas de irregularidades. El hombre ha sido ahora puesto en libertad mientras avanza la investigación", ha señalado la Policía en un comunicado en el que también ha informado de que el registro de su vivienda en Norfolk también ha finalizado.

Evitando los focos, el expríncipe Andrés ha abandonado la comisaría de la localidad de Aylsham en la parte trasera de un vehículo mientras que la investigación sigue su curso a la espera de conocer nuevos detalles al respecto. Aunque el hermano del rey Carlos III ya abandonó sus actividades públicas en 2019 debido a sus continuos escándalos y renunciaba definitivamente a sus títulos el pasado mes de octubre, no era hasta hace tan solo unas semanas cuando la Casa Real británica retiraría todos los títulos de Andrés expusándolo además de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

