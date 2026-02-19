AMP. Oriol Cardona y Ana Alonso, oro y bronce en esquí de montaña en Milán-Cortina

Oriol Cardona y Ana Alonso entraron este jueves en la historia del deporte olímpico español al conquistar el oro y el bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña de los Juegos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), con el catalán poniendo fin a más de medio siglo sin que España lograse un metal dorado.

El skimo, nuevo deporte del programa olímpico invernal, era la gran baza de la delegación nacional para subir al podio y no falló pese a todas las expectativas generadas. Lo hizo además por partida doble, gracias a Cardona, señalado como uno de los grandes favoritos por su palmarés en los últimos años, y con Alonso, víctima de un grave accidente mientras entrenaba el pasado mes de octubre y que puso en peligro que estuviese en el Stelvio. Además, Ot Ferrer se llevó un brillante diploma olímpico y María Costa llegó hasta las semifinales.

"Tenemos un equipo de lujo, con espíritu ganador, y aspiramos a todo. Esta es la actitud", había afirmado Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), cuando todavía quedaban dos semanas para estrenarse en Milán-Cortina d'Ampezzo. Ahora, puede celebrar ser la primera federación española en tener oros olímpicos de verano y de invierno, gracias al hito de Alberto Ginés en escalada en Tokio en 2021.

Cardona, natural de Banyoles (Girona) y de 31 años, fue el encargado de lograrlo. Doble campeón del mundo y ganador el año pasado en la Copa del Mundo en 2025, dejó claro desde el principio que iba a por todas y que su favoritismo y los posibles nervios por este estreno en una cita a la que le rodea un halo especial no le iba a pesar.

En las series, ganó la suya con mucha autoridad, acompañado por un Ot Ferrer que también quería pelear por todo desde un papel más secundario. En las semifinales, pese a un susto al quedarse cerrado de inicio y a un problema en el cambio tras la subida a los escalones. Sin embargo, llevaba mucha ventaja a sus rivales y no tuvo problemas para finalizar segundo y pasar directamente a la pelea por las medallas, con su compatriota, tercero, sacando el billete por tiempos.

Llegaba la hora de la verdad y Cardona fue puntual para citarse con la historia y acompañar en el Olimpo al recordado 'Paquito' Fernández Ochoa. Los suizos Arno Lieth, oro mundial en 2019, y Jon Kistler salieron muy fuertes, pero el español no se inmutó para colocarse detrás de ellos y controlar muy bien la carrera.

El catalán apretó para llegar primero a los escalones, donde otro poderoso cambio de ritmo le permitió llegar primero. El oro estaba cerca y se trataba de no fallar. Cardona no lo hizo y tuvo la tranquilidad necesaria para cruzar la línea con una ventaja de segundo y medio sobre el ruso Nikita Filippov, y de más de dos sobre otro de los favoritos, el francés Thibault Anselmet, triple ganador de la Copa del Mundo. Ferrer, con el diploma olímpico asegurado, fue quinto a más de 20 segundos de su compatriota.

ANA ALONSO, UN BRONCE COMO PREMIO A SU LUCHA

La alegría por el fin a 54 años de espera fue el culmen de momentos muy emotivos ya que minutos antes, Ana Alonso había logrado la primera medalla para España en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Un metal muy meritorio para la deportista de Granada, que es una de las mejores de esta especialidad, pero que a punto estuvo de perderse la cita por un grave accidente en octubre tras ser atropellada mientras entrenaba en bicicleta.

Ese percance la produjo múltiples lesiones, entre ellas una rotura del ligamento cruzado anterior y del colateral interno, que ponían en serio riesgo su participación olímpica. Pero la andaluza no se rindió y logró recuperarse con el tiempo justo incluso para probarse en Copa del Mundo antes de esta cita y llegar con ritmo competitivo.

Ella y la joven María Costa, con la que compartió serie, superaron el primer corte para entrar en las semifinales donde mostró su carácter competitivo para codearse con la francesa Emily Harrop y la suiza Marianne Fatton, actual campeona del mundo. La española acertó en las transiciones y eso le dio ventaja sobre el resto de rivales para acabar tercera y tener que esperar a la segunda semifinal.

Alonso vio premiado su esfuerzo con el billete para la final, denegado para Costa, quinta en la semifinal, y no dejó pasar la oportunidad dada tras meses de sufrimiento y trabajo. Arrancó tercera y cayó a la quinta posición, con, de nuevo, Fatton y Harrot marcando diferencias muy pronto. Otra vez realizó muy bien las transiciones y eso le permitió salir para la bajada final con la ventaja suficiente para asegurarse el bronce, con la suiza batiendo por más de dos segundos a la francesa en la pelea por el oro.